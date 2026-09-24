ميناء وجمارك عجمان تنال شهادة "آيزو" للابتكار

عجمان في 24 سبتمبر/وام/ حصلت دائرة الميناء والجمارك عجمان، على شهادة "الآيزو" لنظام إدارة الابتكار ISO 56001:2024، من شركة Global Business Bureau Certification (GBBC) ، بما يدعم تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق مستويات متقدمة من التميز المؤسسي وذلك تأكيداً لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، في مجال إدارة الابتكار، وتعزيز ثقافة الإبداع.

وأكد سعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي المدير العام لدائرة الميناء و الجمارك في عجمان أن حصول الدائرة على شهادة ISO 56001:2024، محطة مهمة، في مسيرتها نحو ترسيخ منظومة متكاملة لإدارة الابتكار، مشيراً إلى أن الابتكار، أصبح ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي واستشراف المستقبل

وقال سعادته إن الدائرة تواصل الاستثمار في الأفكار والممارسات المبتكرة، وتوفر بيئة مؤسسية محفزة على الإبداع، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية، تلبي احتياجات المتعاملين، وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة.