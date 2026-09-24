"راكز" تكرّم الشركات المتميزة في مجالات الصحة والسلامة والاستدامة

رأس الخيمة في 24 سبتمبر / وام / كرّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" عدداً من الشركات ضمن مجتمع أعمالها، تقديراً لإنجازاتها والتزامها بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، وذلك من خلال جوائز التميز في الصحة والسلامة والبيئة وبرنامج "نجوم السلامة".

سلّط التكريم الضوء على الشركات التي أظهرت أداءً متميزاً في مجال السلامة المهنية والمسؤولية البيئية والامتثال للمعايير المعتمدة، إلى جانب حرصها على التحسين المستمر لممارسات الصحة والسلامة والبيئة في مختلف عملياتها التشغيلية.

وفي إطار جوائز التميز في الصحة والسلامة والبيئة، تم تكريم شركة "يسوفيوس رأس الخيمة"من قبل الجمعية العالمية للحراريات بمناسبة إتمامها مليون ساعة عمل آمنة، فيما حظيت شركة "ني ميت لإعادة التدوير" بالتكريم لحصولها على الميدالية الذهبية في تصنيف الاستدامة من "إيكوفاديس"، وذلك استناداً إلى أدائها البيئي والاجتماعي والأخلاقي عبر عملياتها التشغيلية وسلسلة التوريد.

كما كرّمت "راكز" أربع شركات ضمن برنامج "نجوم السلامة" الذي يهدف إلى تقييم الشركات ومكافأتها على تميزها في تطبيق ممارسات الصحة والسلامة والبيئة.

وحصلت شركتا "إليجانت إندستريز" و"بيكو الخليج" على تصنيف أربع نجوم لكل منهما، فيما حققت شركتا "شوبا للصناعات المعيارية" و"إيه جي للصناعات المعدنية" أعلى تصنيف في البرنامج بحصول كل منهما على خمس نجوم.

يعتمد برنامج "نجوم السلامة" نظام تصنيف يتراوح بين ثلاث وخمس نجوم، وفقاً لمدى التزام الشركات بأنظمة السلامة وتطبيقها للتدابير الاستباقية وسجلات الحوادث لديها.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع التحسين المستمر لمستويات السلامة والامتثال في المنشآت الصناعية والأراضي والمستودعات.

وهنّأ رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" الشركات الفائزة وقال إن الأعمال القوية تقوم على بيئات تضمن سلامة العاملين وتدمج الممارسات المسؤولة في صميم العمليات اليومية، وتعكس إنجازات هذه الشركات ما يمكن تحقيقه عندما تصبح الصحة والسلامة والمسؤولية البيئية جزءاً أساسياً من أسلوب العمل، ومن خلال مبادرات كهذه، نسعى إلى تقدير الممارسات المتميزة، وفي الوقت نفسه تشجيع مجتمع أعمالنا الأوسع على مواصلة الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة والبيئة في منشآتهم.

ومن خلال مبادراتها لتكريم التميز في الصحة والسلامة والبيئة، تواصل "راكز" جهودها لترسيخ ثقافة السلامة والاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة في مجتمع أعمالها المتنامي.