مؤسسة الشارقة للفنون تعلن أجندة برنامجها التعليمي لخريف 2026

الشارقة في 24 سبتمبر/وام/ تواصل مؤسسة الشارقة للفنون برنامجها التعليمي لخريف 2026 الذي انطلق في سبتمبر الجاري ويستمر حتى نوفمبر المقبل ويتضمن مجموعة من الورش والجلسات والدورات الفنية التي تقام بمراكز الفنون التابعة للمؤسسة في الحمرية والذيد والمدام وخورفكان وكلباء ودبا الحصن.

يتيح البرنامج للمشاركين من مختلف الأعمار والقدرات والخلفيات فرصة التعبير عن إبداعاتهم وتنمية مهاراتهم من خلال ورش عمل في الرسم والتلوين والخزف والنسيج والتصوير الفوتوغرافي والفن الصوتي وسرد الحكايات، إلى جانب مجموعة من أشكال الممارسات الفنية الأخرى، ويستمد جانب من البرنامج موضوعاته من المعارض والفعاليات المقامة حالياً في مؤسسة الشارقة للفنون، فيما تستلهم ورش أخرى البيئة المحلية ومكوناتها، وتقدم بإشراف فنانين ومختصين.

وتدعو الورش المرتبطة بمعرض «تدابير الجسد» المشاركين الأصغر سناً إلى تطوير سرديات بصرية مستوحاة من الأعمال المعروضة، بينما تعرّف الجلسات المستوحاة من معرض «وجهة نظر 13» المشاركين بمبادئ التصوير الفوتوغرافي وصناعة الصورة، وتستكشف معهم طرقاً مختلفة لقراءة العالم البصري.

ويقوم البرنامج التعليمي في المراكز الفنية على تصميم أنشطة تستجيب للبيئات والتواريخ الخاصة بكل مركز، بمشاركة أفراد من المجتمعات المحلية والفنانين والمختصين، بما يتيح تبادل التجارب والمعارف المرتبطة بالمكان، ففي مركز الذيد للفنون، تجمع ورشة «موسم البذور» بين أصحاب الخبرة في الزراعة المنزلية والبستنة والمبتدئين في هذا المجال، لتبادل المعارف والتجارب العملية حول طرق الإنبات والعناية بالنباتات، إلى جانب التحديات والحلول العملية المرتبطة بها.

وفي مركز الحمرية للفنون، وانطلاقاً من ارتباط المنطقة بالبحر، تعرّف ورشة «حكايات وأدوات من البحر» الأطفال بالممارسات والأدوات التقليدية للصيد، من خلال لقاء مع أحد صيادي الحمرية أو سكانها، قبل أن يبتكر المشاركون أعمالاً فنية تعبر عن علاقتهم بالبحر، مستلهمين أشكال أدوات الصيد التقليدية.

أما ورشة «نسيج من المدام» في مركز المدام للفنون، فتتيح للمشاركين لقاء أحد سكان المنطقة لاستكشاف ممارسات النسيج والحرف المحلية، وتوظيفها في إنجاز أعمال فنية معاصرة باستخدام خامات مستمدة من البيئة المحيطة.

وفي ورشة «أرشيفات الساحل» في مركز دبا الحصن للفنون، يتحدث أحد أبناء المنطقة عن الحكايات والعادات والممارسات المتوارثة عبر الأجيال، ليعمل المشاركون على توثيقها من خلال الرسم والكتابة.

وإلى جانب الورش، يقدم البرنامج التعليمي لخريف 2026 دورات مكثفة تتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم في عدد من المجالات الفنية، من بينها الخزف والنسيج والطباعة بالشاشة الحريرية والرسم والوسائط المتعددة.

ومن بين هذه الدورات «أساسيات تشكيل الطين على عجلة الخزف» في الذيد، التي تمتد على مدى جلستين، وتقدم مدخلاً إلى أساسيات تشكيل الطين باستخدام عجلة الخزف، بما يشمل تقنيات إعداد الطين والتمركز على العجلة وتشكيل الأشكال الأساسية وتشطيب القطع وتجهيزها للحرق والتزجيج.

وصممت أنشطة البرنامج لتناسب فئات عمرية واسعة، بدءاً من الأطفال والعائلات وصولاً إلى الناشئة والكبار، وتعقد معظم الجلسات باللغتين العربية والإنجليزية.

وتقدم أغلب جلسات البرنامج التعليمي مجاناً، مع توفير جميع المواد اللازمة، فيما تواصل مؤسسة الشارقة للفنون التزامها بجعل برامجها شاملة ومتاحة للجميع، مع إمكانية طلب الدعم اللازم من خلال استمارة التسجيل.