جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يتصدر فئة "أبرز معالم الجذب" بدولة الإمارات لعام 2026

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام/ حصل جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي في إنجاز جديد على المركز الأول في فئة "أبرز معالم الجذب" على مستوى دولة الإمارات ، ضمن جوائز"اختيار المسافرين–الأفضل من الأفضل" التي أعلنها موقع "تريب أدفايزر" لعام 2026 .

فيما حصدت تجربة الرحلة من دبي إلى أبوظبي، التي تشمل جامع الشيخ زايد الكبير وقصر الوطن وأبراج الاتحاد، المركز الأول في فئة "أبرز التجارب" على مستوى الشرق الأوسط، في إنجاز أيضا يعكس جاذبية الوجهات السياحية والثقافية التي تحتضنها دولة الإمارات، وما تقدمه من تجارب نوعية تثري زيارات الضيوف وتلبي تطلعاتهم.

يعكس هذا الإنجاز المكانة التي رسخها جامع الشيخ زايد الكبير وجهةً ثقافيةً عالميةً، بما يقدمه من تجربة تجمع بين روائع العمارة الإسلامية والمحتوى الثقافي والمعرفي، وتعرف ضيوفه بأصالة الثقافة الإماراتية وقيم التسامح والتعايش.

ويأتي ذلك الإنجاز امتدادًا لحضوره المتقدم في تصنيفات "تريب أدفايزر" خلال الأعوام الماضية، التي تستند إلى تقييمات وآراء المسافرين والزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس مستوى رضاهم في الخدمات والتجارب التي تثري وتميز تجربتة الضيوف في الجامع.

ويقدم مركز جامع الشيخ زايد الكبير لضيوفه تجربة متكاملة تتيح لهم قضاء أوقات ممتدة في رحابه، وتجمع بين الثقافة والمعرفة والترفيه، من خلال "قبة السلام" التي تضم قاعات للمعارض ومسرحًا ومكتبة، إلى جانب متحف "نور وسلام" وتجربة "ضياء التفاعلية-عالم من نور"، و"سوق الجامع" بما يوفره من محال ومطاعم ومرافق ترفيهية تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، إلى جانب ممشى الجامع الرياضي الذي يستقطب أفراد المجتمع من مختلف الفئات والثقافات ويتكامل ذلك مع البرامج الدينية والثقافية والمعارض والمبادرات التي تجسد رسالة الجامع، بما يثري تجربة ضيوفه ويعزز مكانته وجهةً ثقافيةً عالمية.