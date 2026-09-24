مشاريع إماراتية ناشئة تُحدث ثورة رقمية في قطاعات الهجن، والتكنولوجيا المالية، والزراعة الذكية

العين في 24 سبتمبر/ وام/ شكّل "منتدى العين لأعمال المستقبل" ، منصة استعرضت خلالها كوكبة من المشاريع الوطنية المبتكرة حلولاً رقمية تقود التحول التكنولوجي في قطاعات التراث، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة البيئية.

وفي صدارة المشاريع الوطنية الواعدة، نجح تطبيق "هجن الخليج"، الذي انطلق من مدينة العين، في إثبات موقعه كأول منصة رقمية متكاملة على مستوى العالم متخصصة في تقديم خدمات شاملة لملاك الإبل والمربين.

وقال جابر الأحبابي، مالك ومؤسس تطبيق "هجن الخليج" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات(وام) إن المنصة أصبحت تشكل سوقاً رقمياً متكاملاً يشهد إقبالاً وتطويراً مستمرين، مشيراً إلى أن التطبيق نجح خلال فترة وجيزة في استقطاب أكثر من 12 ألف مستخدم من مختلف دول العالم، إلى جانب استضافة أعداد كبيرة من الإعلانات والمزايدات.

وأضاف الأحبابي أن التطبيق تحوّل إلى نموذج إماراتي رائد وحظي باهتمام إعلامي محلي ودولي واسع، شمل تغطيات من شبكات دولية ونال جوائز وتقديرات عدة، أبرزها تصنيفه ضمن أفضل 5 مشاريع ناشئة في "جائزة الشيخ منصور"، وحصوله على المركز الثالث في مشاركته الأولى ضمن منظومة "Hub71".

وعلى صعيد التوسع، كشف الأحبابي عن مباحثات وتفاهمات أولية للتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجالات المزاد والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى دخول استثماري واعد مع مستثمرين من برنامج "Shark Tank" العالمي، وشراكات مرتقبة مع أفراد ومستثمرين.

يُذكر أن "هجن الخليج" سجل حضوراً بارزاً في المعارض والمهرجانات التراثية بالإمارات، والسعودية، وقطر، حيث حقق فيها مراكز متقدمة في ظل توفير القيادة الرشيدة البيئة الخصبة لدعم المبدعين والشباب فيما ظل قطاع الهجن والتراث الإماراتي في المقدمة دائماً.

وفي قطاع التكنولوجيا المالية ، حقق تطبيق "سوق فيو" (SouqView) نجاحاً لافتاً من خلال تقديم تجربة تعليمية وتدريبية فريدة تعتمد على أسلوب "التلعيب" (Gamification) لتمكين المستثمرين المبتدئين وتدريبهم على التداول في أسواق الأسهم المحلية والعالمية.

وأوضح محمد سيف الناصري مؤسس تطبيق "سوق فيو" لـ (وام) أن المنصة صُممت خصيصاً لمساعدة وتدريب المبتدئين وتزويدهم بالمهارات اللازمة حيث تتيح تجربة التداول والارتقاء الأكاديمي والافتراضي في أكثر من 10,000 سهم في الأسواق الإماراتية والعالمية باستخدام أموال افتراضية محاكاة للواقع وتُوج التطبيق بالمركز الأول في مسابقة "صندوق خليفة" عن فئة التكنولوجيا المالية.

وعن كفاءة المنصة، كشف الناصري أن أكثر من 70% من المستثمرين المبتدئين في التطبيق حققوا أرباحاً في محافظهم التجريبية والافتراضية، وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح التطبيق في رفع الوعي المالي.

وأضاف أن الفريق يخوض حالياً مرحلة نمو سريع بالتوازي مع بدء شراكات مع مؤسسات أكاديمية مثل "جامعة الإمارات العربية المتحدة" و"كليات التقنية العليا" لتدريب الطلاب داخل البيئة الجامعية، مشيداً بالدعم الحكومي والاستثماري المستمر للمشاريع الناشئة.

وعلى صعيد التكنولوجيا الزراعية والبيئية، شاركت شركة "تيار" في المنتدى واستعرضت مشروعها المبتكر "عين" الذي يهدف إلى إحداث ثورة تقنية في مجالي الزراعة وتنسيق الحدائق عبر أتمتة العمليات ورقمنة البيانات.

وأوضح محمد المحرزي، مؤسس شركة "تيار" لـ (وام) أن مشروع "عين" يرتكز على أجهزة متقدمة قائمة على إنترنت الأشياء لجمع البيانات وتحليلها لأتمتة العناية بالحدائق والمساحات الخضراء بالكامل، بما يرفع كفاءة المزارع وزيادة إنتاجيتها.

وأشار المحرزي إلى أن التجارب أثبتت كفاءة الحلول المقدمة بعدما نجحت في تقليل هدر المياه بنسبة 30% كحد أدنى، مع إمكانية الوصول إلى نسبة خفض تصل إلى 50%، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو الاستدامة البيئية.

وأكد المحرزي أن المشاركة في المنتدى مثلت فرصة لبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة.. وتملك "تيار" سجلاً حافلاً من التعاون مع جهات بارزة، منها بلدية دبي، وجامعة الإمارات، وشركات كبرى مثل "طاقة" و"الدار"، إضافة إلى عدد من المزارعين في مختلف إمارات الدولة، دعماً للتوجهات الوطنية في ترشيد استهلاك المياه.