36 نزالاً في أول منافسة دولية احترافية للسومو بأبوظبي السبت المقبل

أبوظبي في 24 سبتمبر/وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تفاصيل إقامة أول منافسات دولية احترافية في دولة الإمارات لنجوم رياضة السومو، والتي تستضيفها سبيس أرينا 42 بشاطئ الراحة في أبوظبي السبت المقبل وتضم 36 نزالاً.

جاء ذلك في مؤتمرا صحفي احتضنته اليوم (سبيس أرينا 42) للإعلان عن تفاصيل الحدث بحضور اليابانيين إيتشي وهيروكي، والمصري رامي الجزار، إلى جانب أندرو فرويند، مدير "أول ستار سومو" ومؤسس "يو إس إيه سومو"، وجيمس تاكو ليونغ، كبير حكام أول ستار سومو.

تم خلال المؤتمر تسليط الضوء على أبرز ملامح المنافسات، وما تتميز به رياضة السومو من قوة وسرعة ومهارة، إلى جانب تقاليدها وتاريخها وإرثها.

وقال أندرو فرويند، مدير "أول ستار سومو": "تشكل إقامة أول ستار سومو في أبوظبي فرصةً مهمةً لتعريف جمهور جديد بهذه الرياضة وتعزيز حضورها عالمياً، فالسومو يجمع بين التقاليد العريقة والقوة والحماسة، ونأمل أن تسهم هذه المنافسات في ترسيخ شعبيته في دولة الإمارات والمنطقة".

وتعكس قائمة المشاركين التنوع الذي يميز رياضة السومو، من حيث الخبرات والأساليب والبنية الجسدية للمصارعين، إذ تتراوح أوزانهم بين 140 و250 كيلوجراماً، فيما يمتلك عدد منهم سجلاً حافلاً بمئات النزالات الاحترافية.

ويعد الياباني (إيتشي) واحداً من أبرز المشاركين في المنافسات، إذ يملك مسيرةً حافلةً في السومو الاحترافي، امتدت على مدى عقد كامل في اليابان، ونجح خلالها في بلوغ رتبة "سيكيوكي"، التي لا يصل إليها سوى واحد في المائة من المصارعين، كما توج بكأس الإمبراطور، أرفع ألقاب السومو الاحترافي في اليابان ويبلغ طول إيتشي 193 سم ووزنه 230 كيلوجراماً.

وقال إيتشي إن السومو رياضة تجمع بين قوة الجسد والانضباط الذهني، ولا تقتصر على الفوز والخسارة فحسب، بل تقوم أيضاً على الاحترام وحسن السلوك وعبر عن تطلعه إلى العودة للمنافسات ومواجهة مصارعين بأساليب مختلفة مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للفوز باللقب.

أما الياباني هيروكي، الذي يبلغ طوله 193 سم ووزنه 250 كيلوجراماً، فهو أثقل المشاركين في المنافسات، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 12 عاماً في السومو الاحترافي، تُوّج خلالها بطلاً لإحدى الفئات مرتين.

وقال هيروكي: " سيشاهد الجمهور عن قرب القوة الهائلة التي تميز نزالات السومو، لكن سرعة المصارعين رغم أحجامهم الكبيرة قد تكون المفاجأة الأكبر.. فالنزالات غالباً ما تُحسم في ثوانٍ، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بهذه السرعة والحماسة".

ويتميز الياباني (فوميا) ببنية جسدية مختلفة عن بقية المشاركين، إذ يبلغ طوله 170 سم ووزنه 230 كيلوجراماً، ليكون الأقصر في المنافسات، ويُعرف ببنية جسده العريضة.

ويستفيد (فوميا) الذي يمارس السومو والجودو، من مركز ثقله المنخفض في مواجهة منافسيه الأطول قامةً وقال : "لا تعتمد نزالات السومو على القوة وحدها، بل تتطلب قراءة تحركات المنافس واختيار الأسلوب المناسب، سواء بالدفع أو السحب أو المناورة أو الاشتباك المباشر".

وتضم القائمة أيضاً المنغولي ميندي، بطل العالم وبطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسومو، ومواطنه تورا، صاحب أكبر عدد من النزالات الاحترافية بين المشاركين برصيد 825 نزالاً، إلى جانب الياباني واكا الذي خاض 763 نزالاً، والمنغولي زوريغ، أخف المشاركين وزناً عند 140 كيلوجراماً، وجاغي الحاصل مرتين على الميدالية الفضية في بطولة العالم للسومو.

ويمثل المصري رامي الجزار الحضور العربي الوحيد في المنافسات، بعدما توج بطلاً لمصر في السومو عشر مرات، إلى جانب فوزه ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسومو ويبلغ طوله 193 سم ووزنه 220 كيلوجراماً، ويعمل طاهياً محترفاً خارج مسيرته الرياضية.

وقال الجزار: "في كل مرة أتواجد داخل حلبة السومو، أشعر بأنني أحمل راية بلادي وأمثل الملايين في مختلف أنحاء المنطقة العربية".