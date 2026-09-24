محمد الشرقي يطّلع على نتائج تقييم الأداء الإستراتيجي وتحليل الفجوة للجهات الحكومية في الإمارة

الفجيرة في 24 سبتمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، العقيد محمد سعيد الهامور اليماحي، مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وفريق تقييم الأداء المصاحب له.

اطّلع سموه خلال اللقاء، على نتائج تقييم الأداء الإستراتيجي وتحليل الفجوة للجهات الحكومية في الإمارة، وفق نموذج تقييم التميز الحكومي، وما تضمنته من مؤشرات ونتائج، إلى جانب أبرز فرص التطوير والتحسين، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمستويات التميز الحكومي.

وأكّد سموه أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العمل، والاستفادة من نتائج التقييم في دعم مسيرة التطوير والتميز في الفجيرة.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتطلعات الإمارة المستقبلية.

وتقدّم العقيد محمد سعيد الهامور اليماحي وفريق تقييم الأداء بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه وتوجيهاته ومتابعته المستمرة، مؤكدين حرصهم على مواصلة تطوير الأداء وتحقيق مستويات متقدمة من التميز الحكومي.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.