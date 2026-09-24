"إي إف جي هيرميس" تطلق خدمة التسجيل الرقمي لمستثمري سوق دبي المالي

دبي في 24 سبتمبر / وام / أعلنت شركة "إي أف جي هيرميس الامارات"، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن إطلاق خدمة التسجيل الرقمي بالتعاون مع سوق دبي المالي، وذلك عبر تطبيق التداول والاستثمار الإلكتروني EFG Hermes ONE، ليتيح للمستثمرين الحصول على رقم مستثمر وفتح حساب تداول رقمياً وبصورة مباشرة من خلال هواتفهم المحمولة، ودون الحاجة إلى معاملات ورقية أو زيارة الفروع.

ووفق EFG Hermes فإن إطلاق الخدمة يأتي في ظل زخم قوي ونمو ملحوظ في نشاط سوق دبي المالي، حيث نجح السوق خلال النصف الأول من عام 2026 في استقطاب 42,864 مستثمراً جديداً، شكل الأجانب منهم نسبة 71.4 % .

وبلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي 119.5 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة سنوية قدرها 40.4% مع ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 45.1% ليصل إلى 1.004 مليار درهم.

واستحوذ المستثمرون الأجانب على 51% من إجمالي قيمة التداول، بينما مثلت المؤسسات الاستثمارية 71.2%، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 981.6 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو 2026.

وقال خليفة ربّاع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، إن إطلاق خدمة التسجيل الرقمي مع EFG Hermes يعكس التطور المستمر للبنية الرقمية في سوق دبي المالي، وتنامي دور المنصات المرخّصة في توسيع الوصول إلى أسواق المال في دبي.

وقالت عفراء السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للإيداع والتسوية، إن إطلاق EFG Hermes خدمة التسجيل الرقمي مع سوق دبي المالي، يجعل رحلة المستثمر أكثر سلاسة ويوفّر وصولاً أيسر إلى سوق دبي، ومع انضمام 42,864 مستثمراً جديداً إلى السوق خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، تصبح سلاسة الخطوة الأولى هي نقطة البداية الحقيقية للوصول، وتجسّد هذه الخطوة التزامنا بتعزيز سهولة الاستثمار وكفاءته في المنطقة، وتتماشى تماماً مع دور "دبي للإيداع" في تسهيل المعاملات وحماية المستثمرين.

من جانبه، قال علاء مصطفى، مدير تنفيذي لمبيعات الأفراد في شركة EFG Hermes: "يسرنا تعزيز شراكتنا الممتدة مع سوق دبي المالي من خلال إطلاق خدمة التسجيل الرقمي عبر تطبيق EFG Hermes ONE وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت EFG Hermes المركز الأول في سوق دبي المالي بحصة سوقية بلغت 48.52%، إلى جانب صدارتها للمركز الأول في ناسداك دبي بحصة بلغت 65.69%".

وقال حاتم مهاب، الرئيس المشارك لمنصة التداول الإلكتروني للأفراد في شركة EFG Hermes، إن التسجيل الرقمي يمثل محطة جديدة في مسيرة EFG Hermes الممتدة في دولة الإمارات، ويعكس هذا الإطلاق استراتيجيتنا الشاملة للتحول الرقمي والمتمثلة في الاستثمار المستمر لتحديث تجربة المستثمرين عبر أسواقنا.