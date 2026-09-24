مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ يستضيف جلسة استكشاف عالم نمور الثلوج

أبوظبي في 24 سبتمبر / وام / استضاف «مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، أكبر مركز متخصص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية على مستوى المنطقة، أحدث جلساته ضمن سلسلة «الجلسات العلمية»، تحت عنوان «السير مع نمور الثلوج والشعوب الأصلية في مرتفعات آسيا».

أقيمت الجلسة المجانية بالتعاون مع صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة، وسلطت الضوء على بيئة نمور الثلوج وطبيعة العلاقة بين الإنسان والحياة البرية، واستعرضت دور المجتمعات المحلية في قيادة جهود الحفاظ على الحياة البرية وترسيخ سبل التعايش معها.

أقيمت الجلسة العلمية في قاعة المحاضرات بمركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، وتضمنت عرضاً تفاعلياً قدمه الدكتور تشارودوت تشارو ميشرا، المدير التنفيذي للصندوق الدولي لنمر الثلوج، والأمين العام لتحالف الحفاظ الأخلاقي، والمؤسس المشارك لمؤسسة الحفاظ على الطبيعة في الهند.

استُهلت الجلسة بكلمة للدكتور منير فيراني، الرئيس التنفيذي لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة، أعقبها عرض للدكتور ميشرا استعرض خلاله خلاصة أبحاثه الميدانية وخبراته الواسعة في مجال الحفاظ على البيئة.

وسلط الضوء على أهمية الجمع بين المعرفة العلمية بالأنواع والنظم البيئية والتغير المناخي، وترسيخ قيم التعاطف والإنصاف واحترام الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

تشكل سلسلة "الجلسات العلمية" في مركز "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" إحدى الركائز الرئيسية لجهود المركز في تعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال نشر الوعي وتبادل المعارف في مجالات العلوم والحفاظ على البيئة والتاريخ الطبيعي للمنطقة العربية.

ومنذ إطلاقها عام 2023، استقطبت السلسلة أكثر من 3,200 مشارك من مختلف فئات المجتمع.