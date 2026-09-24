جامعة زايد العسكرية تشارك بمعرض التخصصات الجامعية بالشارقة

الشارقة في 24 سبتمبر / وام / تشارك جامعة زايد العسكرية للعام الثاني على التوالي في معرض التخصصات الجامعية بالشارقة الذي تنظمه "مكتبات الشارقة العامة" بمقر هيئة الشارقة للكتاب ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري بهدف التعريف بالجامعة ونظام الدراسة وشروط القبول واستقطاب الكفاءات الوطنية من الطلبة والطالبات.

تستعرض الجامعة خلال مشاركتها نموذجها التعليمي الذي يجمع بين التأهيل العسكري والقيادي والتعليم الأكاديمي بالتعاون مع شركائها الأكاديميين "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا التي تقدم بكالوريوس علوم الحاسوب وجامعة السوربون أبوظبي التي تقدم بكالوريوس الاقتصاد والإدارة وأكاديمية ربدان التي تقدم بكالوريوس الدفاع والأمن".

وأكد المقدم حمد عبدالله الكعبي رئيس شعبة الاتصال الدفاعي بجامعة زايد العسكرية أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة للتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور وتعريفهم برسالة الجامعة وشروط القبول والتخصصات الأكاديمية وطبيعة الحياة الجامعية والعسكرية والإجابة عن استفسارات الراغبين في الالتحاق بها.

وقال إن الجامعة تحرص على تعزيز منظومتها الإعلامية والتواصلية حيث أطلقت «صحيفة زايد – Zayed Newspaper» إلى جانب إذاعة جامعة زايد العسكرية لتكونا منصتين تعكسان أنشطة الجامعة وبرامجها وإنجازاتها وتسلطان الضوء على تجارب المرشحين والمرشحات.

وتواصل الجامعة طوال أيام المعرض استقبال الطلبة وأولياء الأمور في جناحها وتعريفهم بمساراتها الأكاديمية والعسكرية ودورها في إعداد وتأهيل قادة المستقبل لخدمة الوطن.