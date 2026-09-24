انطلاق أعمال معرض أوتوميكانيكا دبي 10 نوفمبر بمشاركة 1,200 شركة

دبي في 24 سبتمبر/وام/ تنطلق الدورة الثالثة والعشرون من معرض «أوتوميكانيكا دبي» خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بمشاركة أكثر من 1,200 شركة عارضة من نحو 50 دولة، لبحث مستجدات قطاع خدمات المركبات وما بعد البيع واستعراض أحدث التقنيات والحلول المتخصصة.

تنعقد الدورة في ظل تحولات متسارعة يشهدها قطاع خدمات المركبات في المنطقة، بالتزامن مع توقعات بوصول قيمة سوق خدمات ما بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى نحو 87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.

وتنظم شركة «ميسي فرانكفورت ميدل إيست» المعرض، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي ووزارة الطاقة والبنية التحتية، فيما تمثل دورة هذا العام الأولى التي تقام في المقر الجديد بمركز دبي للمعارض، بعد 22 دورة أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتيح الموقع الجديد للمعرض ارتباطاً مباشراً بشبكة مترو دبي عبر محطة «إكسبو 2020»، إلى جانب أكثر من 10 آلاف موقف للسيارات، وتصميم يسهّل التنقل بين قاعات المعرض، فضلاً عن قربه من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومشروع «دبي الجنوب».

وتشير تقديرات شركة «غلاسكو للأبحاث والاستشارات» إلى نمو سوق خدمات ما بعد البيع في المنطقة بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 7%، مدفوعاً بزيادة أعداد المركبات وارتفاع الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح، بما يعزز الفرص أمام المصنعين والموردين والموزعين ومراكز الخدمة والمتخصصين في القطاع.

ويشهد سوق المركبات في المنطقة تنوعاً متزايداً في أنواع المركبات، مع استمرار المركبات التقليدية في الاستحواذ على الحصة الأكبر، بالتزامن مع تنامي حضور السيارات الهجينة والكهربائية، ما يفرض متطلبات جديدة على منظومة خدمات ما بعد البيع، تشمل توفير قطع الغيار وتطوير أجهزة الفحص والتشخيص وتعزيز المهارات الفنية وتحديث معدات الورش.

وقال تومي لي، مدير معرض «أوتوميكانيكا دبي» لدى شركة «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، إن السوق يمر بمرحلة إعادة تشكيل، مشيراً إلى أن تنوع المركبات والتقنيات يفرض احتياجات جديدة على مستوى المنتجات والمهارات والخدمات.

وأضاف أن دورة 2026 توفر منصة للشركات لاستشراف توجهات السوق وتطوير شراكات استراتيجية جديدة.

ويستقطب المعرض أكثر من 1,200 شركة عارضة من نحو 50 دولة، من بينها «هيلّا» و«مايلي» و«هانون سيستمز» و«إتش إل ماندو»، فيما يغطي 11 قطاعاً تشمل قطع الغيار والمكونات، والنظم الكهربائية والإلكترونية، والإطارات والبطاريات، وتقنيات إصلاح المركبات والعناية بها، إلى جانب الحلول الرقمية.

وتتضمن الدورة نحو 20 فعالية متخصصة تشمل مؤتمرات وورشاً تدريبية وعروضاً حية ومسابقات وجوائز، إضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات والتوجهات في القطاع، بما يتيح للفنيين وأصحاب القرار الاطلاع على تطورات الأسواق الإقليمية والدولية.

و تشمل دورة 2026 منصات متخصصة من بينها «أفترماركت سنترال»، و«إنوفيشن 4 موبيليتي»، و«فليت فوروورد»، و«لاب إكس»، و«الورشة الحديثة»، إلى جانب برامج التنمية والتدريب ومؤتمر «أي بي آي إس»، التي تركز على التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال الحديثة في مجالات التنقل واللوجستيات وتطوير أداء الورش.

من جانبه، قال كريس لي، مدير مجموعة معارض التنقل واللوجستيات في شركة «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، إن الانتقال إلى مركز دبي للمعارض يمثل خطوة تتماشى مع تطور دور «أوتوميكانيكا دبي» وتغير متطلبات الأسواق، مشيراً إلى أن المساحات الواسعة والتجهيزات المتطورة في الموقع الجديد توفر مرونة أكبر وتجربة أكثر سلاسة للزوار والعارضين.