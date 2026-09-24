غرفة الفجيرة ومجلس الفجيرة للشباب يستشرفان مستقبل ريادة الأعمال الشبابية

الفجيرة في 24 سبتمبر / وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع مجلس الفجيرة للشباب، جلسة حوارية بعنوان «ريادة إماراتية.. تصنع المستقبل»، اليوم على مسرح الغرفة، ضمن الفعاليات الوطنية التي تسلط الضوء على دور الكفاءات الإماراتية في ريادة الأعمال والابتكار.

حضر الجلسة سعادة شيخة الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة صابرين اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وسعادة فاطمة الوطني، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة مريم عبدالله السماحي، نائب مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من المسؤولين ورواد ورائدات الأعمال والشباب.

وأكدت مريم السماحي، في كلمتها الافتتاحية، حرص غرفة الفجيرة على دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وتوفير بيئة أعمال محفزة للكفاءات الوطنية، من خلال ما يقدمه مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خدمات وتسهيلات وبرامج تدريبية واستشارية تسهم في تطوير المشاريع وتعزيز استدامتها.

شارك في الجلسة كل من المحامية فاطمة الوطني، ورائدة الأعمال ناعمة اليماحي، والمهندسة سامية الصريدي، وفاطمة الشرع، مسؤولة مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما أدارت الحوار الإعلامية عبير الرويحي.

واستعرضت المشاركات تجاربهن في تأسيس وإدارة المشاريع، والتحديات التي واجهنها وسبل تحويل الأفكار إلى فرص ناجحة، من خلال نماذج في قطاعات المحاماة والاستشارات القانونية، والعطور والعناية بالبشرة، والاستشارات الهندسية والمساحة الجيولوجية.

وتناولت فاطمة الشرع دور المركز في دعم رواد ورائدات الأعمال، من خلال التسهيلات المقدمة لأصحاب المشاريع والرخص الخدمية في حاضنات الأعمال، وإعداد دراسات الجدوى وتنظيم البرامج التدريبية التي تساعد على تجاوز تحديات تأسيس المشاريع وتطويرها.

وأعقب الجلسة ورشة عصف ذهني بعنوان «من فكرة واعدة… إلى ريادة مؤثرة»، أدارتها نوف الأميري، وركزت على تحفيز التفكير الإبداعي وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ومبادرات قابلة للتطبيق.