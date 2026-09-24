أبوظبي / نجاح علاج طفل مصاب بمتلازمة فرط الغلوبولين المناعي

أبوظبي في 24 سبتمبر/وام/ نجح مستشفى ياس كلينك – مدينة خليفة، بالشراكة مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC"، في علاج طفل يبلغ من العمر عامين مصاب بمتلازمة فرط الغلوبولين المناعي "Hyper-IgM Syndrome"، من خلال إجراء زراعة عاجلة لنخاع العظم ضمن برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم "AD-BMT®"، ما أسهم في استعادة وظائف جهازه المناعي وتحسين حالته الصحية.

تعد متلازمة فرط الغلوبولين المناعي من اضطرابات نقص المناعة الوراثية النادرة، وتؤثر في قدرة الجهاز المناعي على إنتاج استجابة طبيعية من الأجسام المضادة، ما يجعل الأطفال المصابين بها أكثر عرضة للعدوى المتكررة والخطيرة.

وقالت الدكتورة ميسون الكرم، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفى ياس كلينك – مدينة خليفة، إن زراعة نخاع العظم المتقدمة لا تقتصر على إجراء العملية نفسها، وإنما تتطلب امتلاك الخبرات المتخصصة والبنية التحتية اللازمة والقدرة على الاستجابة السريعة عندما تتغير حالة المريض بصورة غير متوقعة.

وأضافت أن حالة المريض تجسد قوة النموذج المتكامل الذي تم بناؤه في ياس كلينك بالشراكة مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، موضحة أن الفرق الطبية تمكنت من تقييم حالته وتحديد المتبرع والانتقال سريعاً إلى إجراء زراعة منقذة للحياة، في مرحلة كان لكل قرار طبي فيها أهمية بالغة.

وأوضحت أن برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم يجمع بين الخبرات السريرية المتخصصة والقدرات المتقدمة في زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية للتعامل مع بعض أكثر الحالات تعقيداً لدى الأطفال والبالغين، مشيرة إلى أن هذه القدرات توفر خيارات علاجية متقدمة ونتائج أفضل للمرضى وعائلاتهم.

وأكدت الدكتورة مانسي، استشارية أمراض الدم والأورام لدى الأطفال وزراعة نخاع العظم، أن الفرق الطبية متعددة التخصصات عملت على استقرار حالة الطفل وتهيئته للزراعة ومعالجة المضاعفات المصاحبة لحالته، قبل إجراء زراعة نخاع العظم بنجاح، مشيرة إلى أن الخلايا المزروعة بدأت في الاستقرار وأداء وظائفها، فيما تحسنت حالته تدريجياً، ولا تظهر عليه حالياً أي علامات لعدوى نشطة.