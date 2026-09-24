رابطة الإمارات للفرانشايز: العين تتمتع بمقومات تدعم نمو قطاع الامتياز التجاري

العين في 24 سبتمبر/وام/ أكد سعادة ماهر طارش العليلي، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز، أن مدينة العين تتمتع بمقومات واعدة تدعم نمو قطاع الامتياز التجاري، في ظل ما تزخر به من شباب طموحين وشركات وعلامات تجارية محلية تمتلك فرصاً للتوسع والنمو داخل الدولة وخارجها.

وقال العليلي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش «منتدى العين لأعمال المستقبل 2026»، إن مشاركة الرابطة في المنتدى تهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم الامتياز التجاري والتعريف بالفرص التي يوفرها لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والشركات في مدينة العين.

وأضاف أن الرابطة تعمل على تقديم الدعم والتوعية للراغبين في دخول قطاع الامتياز التجاري، من خلال الندوات والزيارات المحلية والدولية، إلى جانب تعريف المستثمرين بالجوانب التعاقدية والمخاطر المحتملة والمتطلبات التي ينبغي دراستها قبل بدء رحلة الاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح أن من أبرز أهداف الرابطة دعم العلامات التجارية الناشئة في مدينة العين ومساعدتها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة خارج المدينة والدولة، والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها في بناء نماذج أعمال قابلة للنمو.

وأشار إلى أن الرابطة تدعم المستثمرين الراغبين في استقطاب علامات تجارية من خارج الدولة، من خلال تعزيز معرفتهم بالمتطلبات والإجراءات المرتبطة بالامتياز التجاري، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة والحد من المخاطر.

وأكد العليلي أن الإقبال والتفاعل الذي شهده المنتدى يعكسان اهتمام مجتمع الأعمال في العين بالفرص المستقبلية، وما تمتلكه المدينة من بيئة قادرة على دعم ريادة الأعمال ونمو العلامات التجارية.