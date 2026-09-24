جمارك أبوظبي وشركة مشاريع جامعة خليفة تعززان التعاون في مجالات البحث والابتكار

العين في 24 سبتمبر/ وام/ وقعت جمارك أبوظبي وشركة مشاريع جامعة خليفة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم دراسة وتطوير حلول تقنية تسهم في رفع كفاءة العمليات الجمركية، والاستفادة من البيانات والتحليلات لدعم الأولويات الاقتصادية والصناعية ذات الصلة.

وقّع المذكرة على هامش منتدى العين لأعمال المستقبل عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، وسعادة أمل ناصر الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع جامعة خليفة، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من القدرات البحثية والتقنية المتاحة، بما ينسجم مع توجهات إمارة أبوظبي في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ويتوافق مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

تشمل مجالات التعاون، وفق الأطر والسياسات المعتمدة، تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بما يدعم التحليلات المتقدمة وتحديد المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ مشاريع مشتركة في البحث والتطوير والاستفادة من القدرات المختبرية والبحثية في جامعة خليفة.

وتتضمن المذكرة التعاون في دراسة وتطوير تطبيقات وخوارزميات للذكاء الاصطناعي بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية والرقابية وإدارة المخاطر، إلى جانب تنفيذ مبادرات ابتكار مشتركة للاستفادة من البيانات في تطوير واختبار حلول تقنية مرتبطة بالأولويات ذات الصلة.

وفي إطار دعم الابتكار واستشراف مستقبل العمل الجمركي، يبحث الجانبان إمكانية إنشاء مختبر للابتكار الجمركي واستشراف المستقبل، وتطوير نماذج محاكاة رقمية للمنافذ الجمركية (Digital Twin) لدعم تحليل الأداء واختبار السيناريوهات وتحديد فرص تطوير العمليات.

ويشمل مجالات البحث أيضا دراسة تطوير قدرات متخصصة لتحليل بيانات التجارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم اتخاذ القرار وإدارة المخاطر الجمركية إلى جانب بحث توفير بيئات لاختبار التقنيات الناشئة، ودعم برامج البحث التطبيقي لطلبة الدراسات العليا المرتبطة بالتحديات الجمركية، وتنمية القدرات والمواهب الوطنية من خلال برامج تدريبية وتطبيقية ومشاريع بحثية مرتبطة باحتياجات تشغيلية.

ويدرس الجانبان إمكانية الاستفادة من بيئات تجريبية تنظيمية (Regulatory Sandbox)، بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفق الأطر المعتمدة، لاختبار الحلول التقنية ذات الصلة.

وتتضمن المذكرة كذلك دراسة تطوير أدوات تحليلية وتنبؤية لدعم إدارة المخاطر الجمركية وتنمية الإيرادات، بما في ذلك تحليل الأنماط المرتبطة بالمخالفات والجرائم الجمركية ودراسة فرص تحسين الإجراءات ذات الصلة إلى جانب بحث حلول تقنية ورقابية يمكن أن تدعم مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري وتعزيز الامتثال للمتطلبات البيئية ذات الصلة بسلاسل الإمداد.

ويتعاون الطرفان، في إطار المذكرة، في دراسة سبل نقل التكنولوجيا والاستفادة من الحلول التي قد تنتج عن مشاريع البحث والتطوير والابتكار، بما في ذلك تقييم فرص تطبيقها وتطويرها، وبحث آليات تسجيل وحماية الملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع المشتركة، وفق الأطر المعتمدة.

تأتي مذكرة التفاهم ضمن توجه جمارك أبوظبي نحو تعزيز التقنيات المتقدمة والبيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الجمركي، وترسيخ التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يدعم استشراف مستقبل العمل الجمركي ورفع كفاءة العمليات وتيسير حركة التجارة.