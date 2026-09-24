أبوظبي تحتفي باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي 28 سبتمبر

أبوظبي في 24 سبتمبر /وام/ تحتضن العاصمة أبوظبي أنشطة وبرامج احتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي يوم 28 سبتمبر الجاري تتضمن عرض فيلم وثائقي يبرز محطاته التاريخية وإنجازاته على مدار 50 عاماً في إرساء الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، يعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات التي أسهمت في دعم مسيرته.

وتتواصل الفعاليات رفيعة المستوى يوم الثلاثاء المقبل بتنظيم طاولة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان: "المرونة الاقتصادية الكلية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية" تناقش آليات التنسيق بين السياسات المالية والنقدية خلال الأزمات.

وتحتفي العاصمة أبوظبي باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بالتزامن مع استضافة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة بوزارة المالية - أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب واللذين يُقامان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يوم الاثنين 28 سبتمبر الجاري في أبوظبي، تحت شعار: "خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً".

وتشهد الاجتماعات مشاركة وزراء المالية العرب، وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأعرب سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن عميق تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها اجتماع مجلس وزراء المالية العرب واحتفاء الصندوق باليوبيل الذهبي ودورها في دعم المؤسسات العربية وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك .

وقال :"نفخر اليوم بما يمثله الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي من محطة تاريخية تجسد خمسة عقود من العمل والإنجاز والعطاء في دعم التنمية الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، ضمن مسيرة راسخة من التعاون والعمل المالي والاقتصادي العربي المشترك، رسّخ خلالها الصندوق مكانته منظمة مالية عربية إقليمية رائدة وشريكاً موثوقاً لدوله الأعضاء".

وأضاف أن الصندوق أسهم خلال تلك السنوات بدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال مبالغ تمويلية تجاوزت الــ 11 مليار دولار منذ تأسيسه، وأكثر من 400 دورة تدريبية لأكثر من 20 ألف متدرب من جميع أنحاء الوطن العربي، بما يعزز فرص النمو والتنمية، ودفع مسارات التعاون والتكامل بين الاقتصادات العربية.

وقال سعادته: "اليوم، ومع دخول الصندوق عقده السادس نتطلع إلى البناء على منجزات العقود الخمسة الماضية والانطلاق نحو مرحلة جديدة تعزز دوره وقدرته على مواكبة أولويات واحتياجات الدول الأعضاء، والاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتضع استراتيجية الصندوق الجديدة ضمن مرحلة التحول والتغيير الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي والشمول المالي وتنمية القدرات في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز مرونة الاقتصادات العربية وتنافسيتها، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات واغتنام الفرص وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً.

وأضاف أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بما تحقق خلال خمسة عقود ومحطة ننطلق منها نحو المستقبل بطموح متجدد لمواصلة خدمة دولنا الأعضاء وتعزيز دور الصندوق في دعم الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.