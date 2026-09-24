محمد الشرقي يلتقي رئيس جامعة الفجيرة ويطلع على مستجدات عملها

الفجيرة في 24 سبتمبر/وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، يرافقه عدد من نواب رئيس الجامعة الجدد.

واطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات الجامعة، وأبرز برامجها ومشاريعها الأكاديمية، وتعرّف على نواب رئيس الجامعة الجدد، متمنّيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

وأكّد سموه أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي، ودعم المبادرات الأكاديمية التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في مسيرة التنمية.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقطاع التعليم، وحرص سموه على دعم المؤسسات التعليمية وتطوير مخرجاتها بما يواكب تطلعات الإمارة.

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور سليمان الجاسم ونواب رئيس الجامعة عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته لمسيرة الجامعة، مؤكدين حرصهم على مواصلة تطوير العمل الأكاديمي وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.