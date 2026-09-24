أكاديمية شرطة لوس أنجلوس تحتفل بتخريج الدفعة الـ2 من منتسبي وزارة الداخلية

لوس أنجلوس في 24 سبتمبر/ وام/ احتفلت أكاديمية شرطة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، بتخريج الدفعة الثانية من منتسبي وزارة الداخلية المشاركين في البرنامج التدريبي المتخصص، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات.

ضمت الدفعة الثانية أربعة من منتسبي وزارة الداخلية أكملوا برنامجاً تدريبياً امتد على مدى 24 أسبوعاً، وبواقع 904 ساعات تدريبية، وتضمن برامج وتدريبات نظرية وعملية في عدد من المجالات الشرطية والأمنية.

يأتي البرنامج في إطار التعاون القائم بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية لقادة الشرطة (IACP)، ويتيح للمنتسبين الاطلاع على التجارب والممارسات الشرطية والأمنية المتقدمة، والاستفادة منها في تطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية.