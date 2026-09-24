"أساس العقارية" تباشر أعمال تطوير البنية التحتية في 11 مشروعا بالشارقة

الشارقة في 24 سبتمبر / وام / أعلنت "أساس العقارية"، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن بدء أعمال تطوير البنية التحتية في 11 مشروعاً للأراضي السكنية التجارية والصناعية في الإمارة ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل تنفيذ الطرق الداخلية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات وإنارة الطرق، بما يسهم في تهيئة المشاريع لمراحل البناء والتطوير المقبلة.

تهدف الأعمال إلى توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لتهيئة الأراضي لأعمال البناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية بحكومة الشارقة ووفق المتطلبات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.

وتغطي أعمال تطوير البنية التحتية مجموعة من مشاريع "أساس العقارية" في مختلف مناطق إمارة الشارقة، تشمل مشاريع الدبدبة جنوب، والدبدبة الشمال، وحوشي، والبليدة بمرحلتيها الثانية والثالثة، والرويضات، والمطرق، ضمن المشاريع السكنية والتجارية، إلى جانب مشروعي القاسمية – المرحلة الرابعة، والصجعة ضمن المشاريع الصناعية والتجارية فيما تشمل الأعمال أحدث مشروعي لـ"أساس العقارية" هما، مشروع "مُهذّب" السكني التجاري، ومشروع "المدينة اللوجستية" المخصص للاستخدامات التجارية والصناعية.

وقال المهندس عامر الزرعوني، المدير العام لشركة "أساس العقارية" : " يمثل بدء أعمال تطوير البنية التحتية مرحلة مهمة في تعزيز جاهزية مشاريعنا للمرحلة المقبلة من التطوير، من خلال توفير الخدمات والشبكات الأساسية التي تشكل قاعدة رئيسية لأعمال البناء والاستثمار.. ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بحكومة الشارقة على تنفيذ هذه الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والجداول الزمنية المعتمدة، بما يدعم تطوير مشاريع متكاملة تلبي احتياجات مختلف الأنشطة السكنية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة".