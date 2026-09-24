استوديوهات مدار بالشارقة تستقطب صنّاع المحتوى وتحتضن إبداعاتهم

الشارقة في 24 سبتمبر/وام/ تشهد استوديوهات مدار التابعة لـ«مدار للإعلام» - الذراع التجارية والإبداعية لمدينة الشارقة للإعلام «شمس» إقبالاً متواصلاً من صنّاع المحتوى والمبدعين والشركات الذين يستفيدون من المساحات والتجهيزات المتاحة لتنفيذ مشاريع متنوعة تشمل إنتاج المحتوى الرقمي وتصوير البرامج والمقابلات وإنتاج البودكاست إلى جانب تصوير الإعلانات التجارية والحملات والمشاريع الإبداعية.

يعكس هذا الإقبال الدور المتنامي الذي تؤديه «استوديوهات مدار» في توفير بيئة إنتاج عملية ومرنة أمام المبدعين بما يتيح لهم تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم في مساحات مجهزة تلائم طبيعة المحتوى ومتطلبات الإنتاج المختلفة.

وتضم «استوديوهات مدار» أربع مساحات تصوير متنوعة يتم استخدامها لتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع بدءاً من المحتوى المخصص للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي مروراً بالمقابلات والبرامج وصولاً إلى الإعلانات التجارية والتصوير التسويقي والمحتوى الترويجي بما يمنح الشركات والعلامات التجارية وصنّاع المحتوى خيارات متعددة لتنفيذ إنتاجاتهم.

وتتضمن الاستوديوهات أيضا مساحة مجهزة بتقنية الكروما الزرقاء (Blue Screen) تتيح تنفيذ مشاهد ومحتوى بصري يعتمد على المؤثرات والخلفيات الرقمية وتوفر للمبدعين مرونة أكبر في تطوير الأفكار وتنفيذ إنتاج ذي طابع إبداعي متنوع.

وتشهد غرفة البودكاست بدورها استخداماً متواصلاً من قبل صنّاع المحتوى والجهات الراغبة في إنتاج الحوارات والبرامج الصوتية والمرئية في ظل تنامي حضور البودكاست كأحد أدوات صناعة المحتوى والتواصل مع الجمهور.

ولا تقتصر الاستفادة من «استوديوهات مدار» على المساحات المجهزة فحسب إذ توفر «مدار للإعلام» مجموعة من الخدمات الإنتاجية التي تساعد المستخدمين على تنفيذ مشاريعهم وفق طبيعة كل إنتاج سواء كان محتوى رقمياً أو برنامجاً أو بودكاست أو إعلاناً تجارياً أو حملة تسويقية.

يأتي تنامي الإقبال على الاستوديوهات في إطار جهود «مدار للإعلام» لتعزيز منظومة الاقتصاد الإبداعي في الشارقة وتوفير بنية تحتية تساعد المواهب وصنّاع المحتوى والشركات على تطوير أعمالهم وإنتاج محتوى قادر على الوصول إلى الجمهور عبر مختلف المنصات.

وتنسجم هذه الجهود مع رؤية إمارة الشارقة في دعم الإبداع والمعرفة والصناعات الثقافية والإعلامية وتوفير بيئة تتيح للمواهب تحويل أفكارها إلى مشاريع ومحتوى ومنتجات إبداعية بما يعزز حضور الإمارة بوصفها مجتمعا حاضنا للمواهب والصناعات الإبداعية.

ومع استمرار استخدام الاستوديوهات من قبل صنّاع المحتوى والجهات المختلفة تواصل «مدار للإعلام» تطوير خدماتها ومساحاتها بما يواكب احتياجات قطاع الإنتاج والمحتوى ويعزز فرص التعاون بين المبدعين والشركات والعلامات التجارية ضمن بيئة إنتاج متكاملة في الشارقة.