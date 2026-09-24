الحرس الوطني يختتم حملة الاستقطاب عبر مجالس الإمارات بعد إقبال واسع

أبوظبي في 24 سبتمبر/وام/ اختتمت قيادة الحرس الوطني، اليوم (الخميس) حملة الاستقطاب عبر مجالس الإمارات، التي استمرت أربعة أيام، وشهدت إقبالاً وتفاعلاً من المواطنين الراغبين في التسجيل والانضمام إلى صفوف الحرس الوطني.

وأكد سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، أن الإقبال الذي شهدته الحملة يعكس حرص أبناء الوطن على خدمة دولة الإمارات والانضمام إلى صفوف الحرس الوطني، معرباً عن تقديره للمواطنين والجهات والشركاء كافة الذين أسهموا في دعم الحملة وإنجاحها.

وتقدمت قيادة الحرس الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى مختلف المجالس في الدولة والقائمين عليها، تقديراً لما قدموه من تعاون وتسهيلات طوال فترة الحملة، أسهمت في استقبال المواطنين وتيسير إجراءات التسجيل.

وأكدت أن فرص التسجيل والانضمام إلى صفوفه مستمرة بعد اختتام حملة الاستقطاب، حيث يتم استقبال طلبات المواطنين خلال ساعات العمل الرسمي من الاثنين إلى الخميس في مكاتب التجنيد وتشمل مكتب آل نهيان في أبوظبي، ومكتب ديبوت في العين، ومكتب الرحمانية في الشارقة.