فائزون بـ "جائزة الشيخ خليفة للامتياز" يستعرضون تجاربهم خلال بمنتدى العين لأعمال المستقبل

العين في 24 سبتمبر/وام/ استعرض عدد من الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، خلال جلسة ضمن فعاليات «منتدى العين لأعمال المستقبل 2026»، تجاربهم في التميز المؤسسي، وأثر الفوز بالجائزة في تعزيز نمو أعمالهم وفتح فرص جديدة للتوسع والتعاون مع المستثمرين والجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى.

وتناولت الجلسة الفرص التي أتاحتها لهم الجائزة لتعزيز حضورهم في الأسواق وتطوير أعمالهم، ودور معايير التميز في رفع كفاءة الشركات وتعزيز تنافسيتها.

فمن جانبه أكد عبدالله بوعبيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "في آي إيه آي للتكنولوجيا" وأحد الفائزين بالجائزة أن الفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز شكّل محطة مهمة في مسيرة الشركة، وأسهم في فتح آفاق وفرص جديدة أمامها للتعاون مع مستثمرين وجهات حكومية ومؤسسات كبرى.

وقال بوعبيد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المنتدى، إن الفوز بالجائزة يمثل مصدر فخر واعتزاز له لارتباطها باسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مشيراً إلى أن هذا التقدير يشكل حافزاً لمواصلة الإنجاز، ويعزز مسؤولية الشركات الوطنية في تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن الشركة شهدت تطوراً ملحوظاً في حجم الفرص المتاحة أمامها بعد الفوز بالجائزة، إذ أسهمت في تعزيز حضورها وثقة المستثمرين والجهات المختلفة بها، وفتحت أمامها مجالات جديدة للمشاريع والتعاون.