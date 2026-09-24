خالد بن سعود يكرّم عدداً من المواطنات من منتسبات برنامج "اعتماد" برأس الخيمة

رأس الخيمة في 24 سبتمبر/وام/ كرّم الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، عدداً من المواطنات المنتسبات إلى برنامج «اعتماد»، الذي تنفذه «برايس ووترهاوس كوبرز» بالتعاون مع مكتب الاستثمار والتطوير ودائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، وذلك تقديراً لإنجازاتهن في مسار التأهيل المهني في المحاسبة والأعمال.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ خالد بن سعود، اليوم، في مجلس ند الحبي برأس الخيمة، المنتسبات المكرمات وفريق العمل القائم على تنفيذ برنامج «اعتماد»، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات في رأس الخيمة.

وأكد الشيخ خالد بن سعود أن تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق معايير مهنية عالمية يجسدان رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بالاستثمار في الإنسان وتعزيز دوره في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة.

وهنأ الشيخ خالد بن سعود المكرمات بما حققنه من إنجاز، متمنياً لهن التوفيق ومواصلة مسيرتهن المهنية بالطموح والعزيمة، وقال: «نعتز بما حققته هذه الكفاءات الوطنية من نجاح، ونحرص على توفير الفرص التي تسهم في تطوير معارفها ومهاراتها، وتمكنها من الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية في رأس الخيمة».

يهدف برنامج «اعتماد» إلى إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير قدراتها المهنية، وتمكينها من الحصول على مؤهلات مهنية عالمية متخصصة.

شمل التكريم عدداً من المواطنات اللاتي أتممن بنجاح المراحل الثلاث للمسار المهني لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، ليصبحن أول خريجات هذا المسار ضمن برنامج «اعتماد» في رأس الخيمة.