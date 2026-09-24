"اكتفاء" تدشن تقنية تحويل مخلفات المزارع إلى سماد عضوي بطاقة 24 طنا يوميا

الشارقة في 24 سبتمبر/وام/ دشن سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة الرئيس التنفيذي لمؤسسة "اكتفاء" يرافقه سعادة الدكتور ريتشارد كاي السفير النيوزيلندي لدى الدولة ومرافقوه تقنية تحويل مخلفات المزارع التابعة لإكتفاء إلى سماد عضوي بطاقة معالجة تبلغ 24 طنا يوميا .

جاء ذلك خلال زيارة السفير والوفد المرافق له اليوم مزارع مليحة للألبان حيث اطلعوا على مرافق المزرعة وتجربتها في مجال إنتاج الألبان واستمعوا إلى شرح حول أساليب تربية الأبقار ومراحل إنتاج الحليب العضوي.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعرّف إلى التجارب والمشروعات الغذائية الرائدة في الإمارة وبحث فرص تبادل الخبرات في قطاع صناعة الألبان والزراعة المستدامة.

وتعرّف السفير عل العمليات التشغيلية اليومية للمزرعة وجهود القائمين عليها بتطبيق الممارسات الحديثة في إنتاج الألبان العضوية إلى جانب مبادرات المزرعة في مجال الاستدامة وتحويل النفايات العضوية في خطوة تُعزّز مفهوم الاقتصاد الدائري وتدعم الاستخدام المستدام للموارد.

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / : " سعداء باستقبال سعادة السفير النيوزيلندي وقنصل نيوزيلندا لدى الدولة في مزرعة مليحة للألبان حيث اطلعا على مزرعة مليحة للألبان والتقنيات المستخدمة في المصنع والمزرعة وبقية المرافق التي نتبع فيها أحدث الابتكارات التكنولوجية في عالم صناعة الألبان .

ونوه إلى تدشين محطة معالجة الأسمدة في المزرعة وقال إن ما يميزها أنها براءة اختراع نيوزيلندية تقوم بمعالجة المخلفات من مزارع الألبان والدواجن والأغنام و من ثم نقوم بخلط مخلفات الأشجار وأية مخلفات أخرى كنشارة الخشب تليها عملية التخمر دون استخدام أيه إضافات أو محاليل كيمائية.

وأضاف أن ميزة هذه الأسمدة هي صفر رائحة وسيتم استخدامها في مزارع القمح ومزارع الخضروات و الفواكه ضمن مزارع مؤسسة إكتفاء – وصولا إلى تحقيق صفر مخلفات في مزارعنا والوحدات الإنتاجية التابعة لاكتفاء .

تُعدّ (مزرعة مليحة للألبان) أول منشأة مغلقة بالكامل لمعالجة وتحويل النفايات العضوية إلى سماد باستخدام نظام المعالجة داخل الوعاء (In-Vessel) بما يدعم بصورة عملية مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال معالجة المخلفات وتحويلها إلى سماد غني بالعناصر الغذائية وتربة زراعية خصبة لاستخدامها في الحقول التابعة للمزرعة.

تُمثّل العملية نموذجاً أكثر استدامة وكفاءة باستخدام الموارد في مجال إنتاج الألبان بما يتماشى مع أهداف الشارقة في استدامة الموارد من خلال تحويل المخلفات إلى مورد مفيد يسهم في تحسين جودة التربة ودعم صحتها وتشجيع تبني ممارسات أكثر استدامة ومسؤولية.

وتستخدم مزرعة مليحة للألبان تقنية «هوت روت» وهي تقنية متخصصة في تحويل النفايات إلى سماد عضوي داخل الوعاء بالتعاون مع شركة CHS والتي تم تطويرها في نيوزيلندا لتحويل النفايات إلى سماد للتربة الزراعية خلال 14 يوماً عبر عملية تهدف إلى الحد من الروائح والآفات وتسرب السوائل الناتجة عن النفايات.