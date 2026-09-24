هيئة الشارقة للتعليم الخاص تكرّم المدارس المتميزة في نتائج PISA 2025

الشارقة في 24 سبتمبر/وام/ كرّمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المدارس التي حققت أداءً متميزاً في نتائج اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA 2025 .

جاء ذلك خلال حفل رسمي نظمته الهيئة اليوم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة احتفاءً بالإنجازات النوعية التي حققتها مدارس الإمارة في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة وتقديراً للجهود المؤسسية والممارسات التعليمية التي أسهمت في تحقيق هذا التقدم.

يأتي هذا الإنجاز في سياق المسار المتواصل الذي تنتهجه الإمارة لتطوير جودة التعليم وتعزيز تنافسية منظومتها التعليمية وفي إطار مشاركتها للمرة الثانية بصفتها إمارة معيارية في الاختبارات الدولية في دراسة PISA والتي تقيس معارف الطلبة ومهاراتهم في الرياضيات والعلوم والقراءة مع التركيز على قدراتهم في التحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات وتطبيق المعرفة في مواقف الحياة الواقعية.

وتؤكد نتائج دورة عام 2025 أن التطور الذي تشهده منظومة التعليم الخاص في إمارة الشارقة لم يعد مقتصراً على مؤشرات التحسن المحلي بل أصبح قابلاً للقياس والمقارنة ضمن أطر التقييم الدولية إذ جاءت مدارس الشارقة الخاصة في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في الرياضيات والثالثة والعشرين في العلوم والثالثة والثلاثين في القراءة من بين 91 دولة ونظاماً تعليمياً مشاركاً.

وأظهرت نتائج دراسة PISA 2025 تحسناً ملحوظاً في أداء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة مقارنة بنتائج دورة عام 2022 بعدما ارتفع متوسط الأداء في الرياضيات بمقدار 35 نقطة ليبلغ 481 نقطة في عام 2025 ما أسهم في تقدم مدارس الشارقة الخاصة إلى المرتبة 14 عالمياً من بين 91 دولة ونظاماً تعليمياً مشاركاً مقارنة بالمرتبة الـ 40 في عام 2022 بما يمثل تقدماً قدره 26 مركزاً.

وفي العلوم ارتفع متوسط أداء مدارس الشارقة الخاصة بمقدار 36 نقطة ليصل إلى 487 نقطة في عام 2025 لترتقي من المرتبة 37 عالمياً في عام 2022 إلى المرتبة 23 في عام 2025 من بين 91 دولة ونظاماً تعليمياً مشاركاً محققة تقدماً قدره 14 مركزاً.

وفي القراءة ارتفع متوسط الأداء بمقدار 13 نقطة ليصل إلى 448 نقطة لتحتل مدارس الشارقة الخاصة المرتبة 33 عالمياً في عام 2025 مقارنة بالمرتبة 43 في عام 2022 بما يمثل تقدماً قدره 10 مراكز.

ولا تقتصر دلالة هذا التقدم على تحسن المتوسط العام لأداء مدارس الإمارة بل تمتد إلى اتساع نطاق المدارس التي حققت مستويات أداء تفوق المتوسط الدولي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD فقد تجاوز أداء 66 مدرسة متوسط المنظمة في الرياضيات و50 مدرسة في العلوم و37 مدرسة في القراءة بما يعكس اتساع قاعدة الأداء المتميز داخل منظومة التعليم الخاص ويؤكد أن التحسن المحقق يتجاوز الأداء الفردي لعدد محدود من المدارس ليعكس تطوراً أوسع في مستوى المنظومة التعليمية ومخرجاتها.

وتعزز هذه المؤشرات أهمية النتائج في ضوء اتساع نطاق المشاركة في دورة PISA 2025 التي شملت 5,843 طالباً وطالبة من 106 مدارس تقدم ثمانية مناهج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية مسجلةً زيادة بنسبة 44% في حجم العينة مقارنة بدورة عام 2022 ويمنح هذا الاتساع في قاعدة المشاركة دلالة أعمق عند قراءة مستوى أداء منظومة التعليم الخاص في الإمارة ومتابعة مسار تطورها.

ويمثل هذا التقدم امتداداً لرؤية إمارة الشارقة التي جعلت التعليم وبناء الإنسان محوراً من محاور التنمية المستدامة في ظل الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي رسّخ التعليم والمعرفة والاستثمار في الإنسان بوصفها ركائز أساسية في مسيرة الإمارة التنموية.

وأكدت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن ما حققته مدارس الشارقة في نتائج PISA 2025 يعكس تطوراً نوعياً في جودة التعليم وقدرة منظومتنا على بناء مهارات الطلبة في التفكير والتحليل وحل المشكلات وهو إنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت التعليم وبناء الإنسان أساساً لمسيرة التنمية في الشارقة ووفرت مقومات بناء منظومة تعليمية تنافسية تستجيب لمتطلبات المستقبل.

وأكدت أن قيمة هذه النتائج لا تكمن في التقدم في المؤشرات الدولية فحسب بل في توظيفها أداةً لقياس أثر الممارسات التعليمية وتوجيه التطوير وصنع القرار بما يدعم مستهدف الهيئة في أن تكون الشارقة ضمن أفضل 20 نظاماً تعليمياً في العالم في الاختبارات المعيارية الدولية ويؤسس لتحسين مستدام في تعلم الطلبة وجودة مخرجات التعليم.

من جانبه أكد سعادة علي الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن النتائج المتقدمة التي حققتها مدارس الإمارة تعكس أثر الرؤية الاستراتيجية والدعم المستمر للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الاستثمار في المعرفة والمهارات يمثل أساساً للتقدم والتنمية وأن نتائج PISA 2025 تقدم دليلاً ملموساً على قدرة المنظومة التعليمية في الشارقة على تحويل هذا التوجه إلى مخرجات قابلة للقياس على المستوى الدولي.

وأهدى هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي جعلت من التعليم وبناء الإنسان أولوية راسخة ورسخت الاستثمار في المعرفة والمهارات أساساً للتقدم والتنمية وما حققته مدارس الشارقة الخاصة في PISA 2025 يجسد أثر هذه الرؤية ويؤكد أن تطوير جودة التعليم وتمكين الطلبة من المهارات اللازمة للمستقبل يترجمان إلى نتائج تنافسية على المستوى العالمي.

وأضاف أن اتساع قاعدة المدارس التي تجاوزت متوسط OECD في المجالات الثلاثة يعكس قوة المنظومة التعليمية وتكامل أدوار مختلف مكوناتها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستستند إلى تحليل النتائج والاستفادة منها في توجيه جهود التطوير بما يضمن استمرار التحسن وتعزيز قدرة المدارس على تحقيق مخرجات تعليمية أكثر جودة واستدامة.

شهد الحفل تكريم 13 عضوًا من أعضاء مجلس مديري المدارس الخاصة – الدورة الثالثة تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة التعليم الخاص وتطوير منظومته في إمارة الشارقة وتعزيز جودة العملية التعليمية.

ويأتي التكريم تثمينًا لدورهم في دعم العمل التربوي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز قنوات التشاور والتعاون بين المدارس والجهات المعنية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي ودعم جهود الهيئة في تطوير قطاع التعليم الخاص وتحقيق مستهدفاته.

ويؤسس تكريم المدارس المتميزة في نتائج PISA 2025 لمرحلة جديدة من العمل لا يقتصر فيها التعامل مع التقييمات الدولية على الاحتفاء بالنتائج بل يوظفها بوصفها أداة للتعلم المؤسسي والتحسين المستمر.

وتواصل هيئة الشارقة للتعليم الخاص دعم المدارس في تحليل نتائج التقييمات الدولية وتحديد الفجوات ومجالات التحسين وتبادل الممارسات التعليمية الفاعلة وتعزيز قدرة الكوادر التعليمية على تطوير مهارات الطلبة في التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات وتطبيق المعرفة.

وبذلك تشكل نتائج PISA 2025 محطة مهمة ضمن مسيرة أوسع لتطوير منظومة التعليم الخاص في الشارقة مسيرة تستند إلى رؤية قيادية واضحة واستثمار مستدام في الإنسان وشراكة فاعلة بين الهيئة والمدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور بهدف بناء منظومة تعليمية ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة دولياً والاستجابة لمتطلبات المستقبل.