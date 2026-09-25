"جوجل" تختبر رقائق الذكاء الاصطناعي في الفضاء عبر مركز بياناتها المداري

واشنطن في 25 سبتمبر/ وام/ تعتزم جوجل إطلاق أول رحلة تجريبية لمركز بياناتها المداري «صن كاتشر»، في الأول من أكتوبر المقبل لاختبار قدرة رقاقات الذكاء الاصطناعي «Tensor» على العمل في الظروف القاسية للفضاء.

وتركز المهمة على تقييم أداء الرقاقات في مواجهة الإشعاع والاهتزازات وظروف الإطلاق، فضلاً عن اختبار أنظمة التبريد التي تعد من أبرز التحديات في الفضاء.

وتعتمد جوجل نظاماً حرارياً لنقل الحرارة من الرقاقات إلى مشعات تطلقها في الفضاء، غير أن الرقاقات ستعمل لفترات قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة، قبل إيقافها لإتاحة الوقت لتبريد النظام.

ومن المقرر تشغيل نماذج «Gemini» على الرقاقات خلال المهمة لتقييم أدائها، فيما ستستخدم جوجل نتائج التجربة لتحديد نقاط النجاح والإخفاق وتطوير تصاميم المهام المستقبلية.

وتخطط الشركة لمواصلة تجارب «صن كاتشر» عبر إطلاق رحلات إضافية في عام 2027، بينما تتوقع أن يستغرق تحويل المشروع إلى منتج تجاري عدة سنوات.