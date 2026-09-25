الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%

عواصم في 25 سبتمبر/ وام/ يتجه الدولار اليوم الجمعة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، مدعوماً بأدائه القوي أمام العملات الرئيسية، بعد أن ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بأكثر من 1% خلال الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

وأدى صعود الدولار إلى تراجع اليورو لأدنى مستوى له في شهرين عند 1.1370 دولار، في طريقه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية متتالية، وهي أطول سلسلة من الخسائر منذ نهاية 2025.

وظل الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.3220 دولار، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في أربعة أشهر.

واستقر الين الياباني قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 158.8 ين للدولار، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.7015 دولار، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5663 دولار، فيما استقر اليوان الصيني في التعاملات الخارجية عند 6.715 مقابل الدولار.