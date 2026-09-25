غرفتا رأس الخيمة وميامي الكبرى تعززان التعاون التجاري والاستثماري

ميامي في 25 سبتمبر / وام / وقّعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مذكرة نوايا مع غرفة تجارة ميامي الكبرى، في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في رأس الخيمة وميامي الكبرى.

وقّع المذكرة الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير العام لغرفة تجارة رأس الخيمة، وألفريد سانشيز، الرئيس والرئيس التنفيذي لغرفة تجارة ميامي الكبرى، بحضور سعادة محمد عبدالله الأحبابي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في ميامي، والدكتور كارل ريختر، مستشار العلاقات الدولية في مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات حول الأسواق والفرص الاستثمارية، وتنظيم زيارات لوفود الأعمال، وتسهيل اللقاءات المباشرة بين الشركات، بما يدعم بناء شراكات جديدة ويفتح المجال أمام الشركات للتوسع في أسواق جديدة.

وتأتي هذه المذكرة استكمالاً لمذكرة التفاهم الخاصة بعلاقة التوأمة التي وقعتها رأس الخيمة ومدينة ميامي في عام 2025، بما يعزز التعاون والتبادل في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.