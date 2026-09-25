"تريندز" يشارك في الحوار الألماني العربي الخليجي الثامن ببرلين

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ شارك «تريندز للبحوث والاستشارات»، التابع لمجموعة تريندز، في أعمال الدورة الثامنة من الحوار الألماني العربي الخليجي، الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين والدبلوماسيين وصناع القرار من ألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، تحت شعار «ألمانيا–الاتحاد الأوروبي–مجلس التعاون: شركاء إستراتيجيون في أوقات مضطربة».

وجاءت مشاركة «تريندز» في إطار اهتمامه بتعزيز الحوار البحثي والمعرفي حول القضايا الإستراتيجية والتطورات التكنولوجية المتسارعة، حيث شارك الباحث الرئيسي عيسى المناعي، المتخصص في الذكاء الاصطناعي في "تريندز"، في جلسة طاولة مستديرة عن الأمن والتعاون في الذكاء الاصطناعي، ودار الحديث حول أهمية التعليم والتبادل المعرفي بين ألمانيا ودول الخليج لمستقبل تتسارع فيه العلوم المتقدمة، وكذلك تم طرح مقترح لوضع هيكلة واضحة لغرض التعاون التكنولوجي في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيلي.

وعلى هامش أعمال الحوار، عقد فريق «تريندز» عدداً من اللقاءات مع شخصيات سياسية ودبلوماسية وبحثية مشاركة، تناولت تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون البحثي والمعرفي، إلى جانب بحث التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ودورها في دعم الشراكات بين دول الخليج وأوروبا وألمانيا.