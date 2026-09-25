برجيل القابضة تطلق مختبرات قسطرة قلبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي والشارقة

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام / أطلقت برجيل القابضة مختبرات قسطرة قلبية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مستشفى برجيل أبوظبي ومستشفى برجيل التخصصي بالشارقة، لتعزيز قدرات التدخلات القلبية والوعائية المعقدة والإجراءات الطبية الموجهة بالصور.

وتضم المختبرات منصة ARTIS icono vision من شركة سيمنس هيلثينيرز، التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير عالي الدقة والتصوير ثلاثي الأبعاد والتوجيه الفوري أثناء الإجراءات، بما يوفر رؤية أكثر وضوحاً للتشريح المعقد ويدعم تنفيذ التدخلات الدقيقة.

وتتيح المنصة استخدام المختبرات في عدد من التخصصات، تشمل طب القلب التدخلي، والقلب الهيكلي، وجراحة الأوعية الدموية، والأشعة التدخلية، والتدخلات العصبية، إضافة إلى الإجراءات الأخرى الموجهة بالصور.

وتدعم التقنية إجراء مجموعة من التدخلات المتقدمة، من بينها علاج الانسدادات التاجية المعقدة والانسداد التام المزمن للشرايين، والتدخلات القلبية الهيكلية، وعلاجات الأوعية الدموية الطرفية، وإجراءات الانصمام، وعلاجات الأورام التدخلية، وإصلاحات الأبهر.

وتتضمن المنصة تقنية AI OPTIQ التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الحية وضبط معايير التصوير بصورة ديناميكية، بما يساعد على تقليل التشويش والحفاظ على جودة الصورة عند استخدام جرعات إشعاع منخفضة، وفق مبدأ الحد من التعرض للإشعاع إلى أدنى مستوى ممكن عملياً (ALARA).

كما توفر المنصة التصوير ثلاثي الأبعاد الدوراني بزاوية 200 درجة، وسرعة التقاط الصور ثلاثية الأبعاد، وإمكانية تحديد موضع الجهاز على سكة السقف بدقة تصل إلى أقل من 0.5 ملليمتر، ما يتيح مرونة أكبر أثناء الإجراءات التدخلية المعقدة.

وقال الدكتور جورجي توماس، استشاري أمراض القلب التداخلية ورئيس القسم في مستشفى برجيل أبوظبي، إن وضوح ودقة الصور خلال التدخلات المعقدة من العوامل المهمة لتنفيذ الإجراءات، موضحاً أن النظام الجديد يوفر صوراً محسنة وتوجيهاً فورياً، إلى جانب دعم إدارة استخدام الإشعاع ومواد التباين، مشيراً إلى أن مضاعفة سعة مختبرات القسطرة تتيح علاج عدد أكبر من المرضى وتوسيع نطاق الإجراءات المتقدمة المتوفرة في المستشفى.