"أبوظبي للأوراق المالية" ينضم إلى "سويفت" لتعزيز الربط بالأسواق العالمية

أبوظبي في 25 سبتمبر / وام / أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تفعيل رمز "سويفت" الخاص به، ADSEAEADXXX، ليصبح جزءاً من الشبكة العالمية.

ويمثل تفعيل الربط بشبكة "سويفت" خطوة مهمة في عملية التطوير المستمر للبنية التحتية لخدمات ما بعد التداول، ويعزز مكانة السوق وارتباطه بالأسواق العالمية.

ويتيح هذا الربط لسوق أبوظبي للأوراق المالية تبادل الرسائل المالية بأمان ووفق معايير موحدة ومعترف بها دولياً مع أمناء الحفظ، وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية، وجهات الإيداع المركزي الدولية للأوراق المالية، وغيرهم من المشاركين في الأسواق حول العالم.

وتساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز ارتباط سوق أبوظبي للأوراق المالية بالمنظومة المالية العالمية، بما يرفع كفاءة التعاملات عبر الحدود ويسهّل وصول المستثمرين الدوليين إلى أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ترسي أيضاً أسساً قوية لمبادرات تطوير البنية التحتية للسوق مستقبلاً، ويسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدرة الأنظمة على العمل معاً، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية.

وينسجم انضمام سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى شبكة "سويفت" مع استراتيجيته الشاملة لتوسيع حضوره الدولي، وتوثيق علاقاته بالمؤسسات العالمية، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد.