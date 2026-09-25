النسخة السابعة من الملتقى الاجتماعي لأمهات أبناء الشهداء تسهم في دعم الأسرة وتعزيز الرفاه الاجتماعي

أبوظبي فى 25 سبتمبر / وام / نظّم مكتب شؤون أسر الشهداء، النسخة السابعة من الملتقى الاجتماعي لأمهات أبناء الشهداء، تحت عنوان "الأم الواعية.. ركيزة الأسرة المتزنة" في متحف الاتحاد بدبي، ضمن مبادرات المكتب الهادفة إلى دعم أسر الشهداء وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.

وينسجم تنظيم الملتقى مع مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ تماسك الأسرة وتعزيز دورها أساساً لمجتمع قوي ومترابط، ويأتي امتداداً لاحتفاء المكتب بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل"، تقديراً لدور المرأة الإماراتية في بناء الأسرة والمجتمع، وتعزيزاً لمكانة أمهات أبناء الشهداء وما يمثلنه من نموذج وطني في العطاء والصبر والتضحية.

وتعاونت خلال الملتقى الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة و«سكينة» للصحة النفسية، شبكة الصحة النفسية الرائدة التابعة لـ"صحة"، إحدى شركات "بيورهيلث"، لتقديم عدد من المحاور المتخصصة، ما يدعم أهداف البرنامج في تعزيز الوعي الأسري والنفسي والاجتماعي.

وتضمن الملتقى مجموعة من المحاور الاجتماعية والتربوية تناولت مهارات التعامل مع المراحل الانتقالية والظروف الطارئة التي قد تمر بها الأسرة، إلى جانب تنمية مهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي، وتعزيز الوعي بأهمية التوازن النفسي ودوره في بناء علاقات أسرية صحية ومستقرة.

وتناول البرنامج أساليب إدارة الضغوط والقلق المرتبط بالمستقبل، وتحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والاحتياجات النفسية، ما يسهم في تعزيز قدرة الأم على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات، ودعم دورها المحوري في تحقيق استقرار الأسرة وتماسكها.

وقال سعادة عبدالله غرير القبيسي، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء: "تمثل رعاية أسر الشهداء ودعمهم أولوية وطنية راسخة تجسد قيم الوفاء والتقدير لتضحيات شهداء الوطن، ويندرج تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص المكتب على مواصلة تطوير المبادرات النوعية التي تعزز جودة حياة أسر الشهداء وتدعم استقرارهم الأسري والاجتماعي، وبما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026".

وأضاف سعادته: "أمهات أبناء الشهداء يمثلن نموذجاً ملهماً للمرأة الإماراتية بما يجسدنه من قوة وعطاء وصبر، وتمكينهن وتعزيز دورهن المحوري في الأسرة والمجتمع يحقق مضمون شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام بنظهر الأقوى والأفضل".

وتضمن البرنامج كذلك جولة لأمهات أبناء الشهداء في متحف الاتحاد، اطلعن خلالها على أبرز محطات تأسيس دولة الإمارات ومسيرة الاتحاد، وما يجسده المتحف من قيم وطنية راسخة تعكس تاريخ الدولة، ومسيرة وحدتها ونهضتها.

ويواصل مكتب شؤون أسر الشهداء، من خلال مبادراته وبرامجه، تعزيز التواصل مع أسر الشهداء وتقديم البرامج الاجتماعية والتنموية التي تسهم في دعمهم وتعزيز الترابط الأسري والمجتمعي.