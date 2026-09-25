شرطة أبوظبي تستعرض مبادراتها لتعزيز الأمن وجودة الحياة في "منتدى العين لأعمال المستقبل"

العين في 25 سبتمبر/ وام/ شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في النسخة الأولى من «منتدى العين لأعمال المستقبل»، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في مركز أدنيك العين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، واستشراف مستقبل العمل الشرطي، وتوظيف التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة في تطوير منظومة الأمن والأمان، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وأكد العقيد الدكتور علي سالم العيسائي، مدير مركز شرطة الساد بالإنابة، خلال مشاركته في الجلسات الحوارية للمنتدى، حرص شرطة أبوظبي على تبنّي أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة والحلول الاستباقية، بما يعزز كفاءة العمل الشرطي ويرتقي بمستوى الخدمات الأمنية والمجتمعية، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تطوير القدرات والمهارات، ومواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي بيئةً آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال.

واستعرض خلال مشاركته في المنتدى، عددًا من المشاريع والمبادرات المبتكرة الداعمة لتحقيق الأولويات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والأمان، وسلامة الطرق، وإسعاد المجتمع، إلى جانب الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الشرطية، بما يعزز التميز المؤسسي ويرسخ ريادتها في تقديم خدمات أمنية ومجتمعية استباقية ومستدامة.