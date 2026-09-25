"الامارات للدراجات" يواصل تألقه في سباق "كرو ريس"

زغرب في 25 سبتمبر / وام / قدم البلجيكي تيم ويلينس، دراج فريق الإمارات إكس آر جي، أداءً قوياً في المرحلة الثالثة من سباق "كرو ريس" المقامة في كرواتيا، بعدما حل ثالثاً أمس في مرحلة الملكة بين كرك ولابين، ليرتقي إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 8 ثوانٍ عن المتصدر.

وجاء ويلينس ضمن مجموعة ثلاثية تنافست على الفوز بالمرحلة، إلى جانب الدنماركي توبياس سفار، دراج فريق أونو إكس موبيليتي، والإيطالي أنطونيو تيبيري، دراج فريق البحرين فيكتوريوس، بعد منافسة قوية شهدتها الكيلومترات الأخيرة.

وبعد المرحلة الثالثة، يتصدر توبياس سفار الترتيب العام بزمن قدره 10:50:58 ساعة، يليه أنطونيو تيبيري بفارق 4 ثوانٍ، ثم تيم ويلينس ثالثاً بفارق 8 ثوانٍ.

وتتبقى ثلاث مراحل على نهاية سباق "كرو ريس" في كرواتيا، حيث يواصل فريق الإمارات إكس آر جي منافسته على صدارة الترتيب العام.