غرفة عجمان تستكشف آفاقاً جديدة للتعاون الاستثماري وإدارة الثروات

عجمان في 25 سبتمبر / وام / بحثت غرفة عجمان مع وفد من شركة The Family Office المتخصصة في إدارة الثروات والاستثمار آفاقاً جديدة للتعاون الاستثماري وإدارة الثروات.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وفداً من شركة The Family Office برئاسة سعادة عبد المحسن العمران الرئيس التنفيذي.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وعلي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، أبرز المتغيرات المؤثرة في الأسواق المالية والتوجهات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، كما بحثا سبل تعزيز التعاون في إدارة الثروات والاستثمارات، وأفضل أساليب كفاءة إدارة الأصول والممارسات المهنية والحوكمة.

يأتي اللقاء ضمن جهود غرفة عجمان لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية الرائدة، والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات المتخصصة في مجالات إدارة الثروات والاستثمارات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويرسخ مكانة إمارة عجمان كمركز جاذب للاستثمار.