تفاهم بين غرفة أبوظبي ومعهد فراونهوفر الألماني لتطوير القدرات الصناعية

أبوظبي في 25 سبتمبر / وام / وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع معهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم "IPK" في جمهورية ألمانيا، بهدف إنشاء إطار للتعاون في تطوير القدرات الصناعية والابتكار والبحوث التطبيقية، وتعزيز وصول شركات أبوظبي، والمصنعين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى الخبرات والمعارف والتقنيات الصناعية المتقدمة.

ووقّع المذكرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وعن معهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم البروفيسور الدكتور المهندس هولغر كول، مدير المعهد بالإنابة.

وتأتي المذكرة في إطار جهود الغرفة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والمؤسسية الدولية، وربط مجتمع الأعمال في الإمارة بمراكز البحث والتطوير والخبرات الصناعية العالمية، بما يدعم تنافسية شركات القطاع الخاص، ويسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً عالمياً للأعمال والتصنيع والابتكار.

وقال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي إن التعاون مع معهد فراونهوفر يعكس رؤية الغرفة لبناء شراكات إستراتيجية تربط مجتمع الأعمال في الإمارة بمراكز الخبرة والبحث والتطوير العالمية، وتحول المعرفة المتقدمة إلى قدرات صناعية وتطبيقات عملية تعزز إنتاجية الشركات وتنافسيتها.

وأضاف أن الخبرة الألمانية في التصنيع والابتكار والبحث التطبيقي تمثل قيمة مهمة لمسيرة التطور الصناعي في أبوظبي، بما يسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة، وتطوير الموردين، وتعزيز مرونة سلاسل القيمة المحلية.

من جانبه قال البروفيسور الدكتور المهندس هولغر كول إن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة لاستكشاف فرص التعاون مع غرفة أبوظبي وشركات القطاع الخاص في الإمارة، والاستفادة من خبرات معهد فراونهوفر في أنظمة الإنتاج والتكنولوجيا الصناعية والبحث التطبيقي.

وأعرب عن تطلعه إلى تبادل المعرفة، والتعرف بصورة أعمق إلى احتياجات المصنعين في أبوظبي، واستكشاف المجالات التي يمكن أن تسهم فيها الحلول والتقنيات المتقدمة في تعزيز الكفاءة والاستدامة والابتكار الصناعي.

وتضع المذكرة إطاراً منظماً لاستكشاف فرص التعاون بين الجانبين في مجالات التصنيع المتقدم، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي الصناعي، والأتمتة، والإنتاج المستدام، وكفاءة استخدام الموارد، والاقتصاد الدائري، بما يتيح ربط قدرات البحث والتطوير التطبيقي التي يتمتع بها معهد فراونهوفر بالاحتياجات الفعلية للشركات والمصنعين في إمارة أبوظبي.

ويُعد معهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم أحد المعاهد الألمانية المتخصصة في البحث والتطوير التطبيقي، وتشمل مجالات عمله أنظمة الإنتاج المتقدمة، والإنتاج المتكامل رقمياً، والأتمتة، وتطوير العمليات والمصانع، وإدارة الإنتاج، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بهدف رفع الكفاءة الصناعية وتعزيز القدرة على الابتكار والتنافسية.

وبموجب مذكرة التفاهم، يستكشف الجانبان فرص تنظيم جلسات متخصصة وورش عمل حضورية وافتراضية لشركات أبوظبي، يقدمها خبراء في المجالات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية، إلى جانب إسهام خبراء المعهد في برامج غرفة أبوظبي لبناء القدرات وتطوير المهارات، من خلال المتحدثين المتخصصين، ودراسات الحالة الصناعية، والمواد التعليمية والمعرفية المرجعية.

كما تهيئ المذكرة فرص تنظيم زيارات فنية ومعرفية إلى مقر معهد فراونهوفر في برلين، بمشاركة مجموعة مختارة من شركات أبوظبي ووفودها، بما يتيح لها الاطلاع على التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة والقدرات البحثية والممارسات الصناعية الحديثة.

ويسعى الجانبان إلى تسهيل عقد اجتماعات أعمال ثنائية متخصصة في مجالي التكنولوجيا والابتكار الصناعي، لربط شركات أبوظبي بالجهات الصناعية والتكنولوجية والبحثية والابتكارية ذات الصلة ضمن شبكة معهد فراونهوفر في ألمانيا، وفقاً لاحتياجات الشركات المشاركة وتوافر الشركاء المناسبين.

وتعكس الاتفاقية توجّه غرفة أبوظبي نحو تعزيز التعاون القائم على المعرفة بين مجتمع الأعمال في أبوظبي وألمانيا، والانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري إلى تطوير القدرات الصناعية وبناء روابط أكثر عمقاً بين الشركات ومؤسسات البحث والتطوير.