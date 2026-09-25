لاعبو الإمارات: الفوز على اليمن بداية قوية ونسعى لمواصلة المشوار بثقة حتى النهاية

جدة في 25 سبتمبر / وام / أكد لاعبو منتخب الإمارات لكرة القدم أن الفوز على اليمن بأربعة أهداف دون رد، في افتتاح المشوار ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، يمثل بداية مهمة تمنحهم دفعة معنوية وثقة أكبر قبل مواجهتي البحرين وقطر.

وركزوا، خلال تصريحاتهم على أهمية مواصلة العمل والتركيز والتعامل مع المنافسة خطوة بخطوة سعياً للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وقال خالد الظنحاني لاعب المنتخب إن الفريق قدم مباراة كبيرة، مشيراً إلى أن التسجيل في وقت مبكر منح الجميع راحة وثقة أكبر، كما أن اللاعبين يتطلعون إلى مواصلة العمل وتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الجماهير الإماراتية في مساندة المنتخب، مؤكداً أنها "الرقم واحد" دائما بالنسبة للاعبين، متمنياً مواصلة النتائج الإيجابية وإسعادهم خلال المباريات المقبلة.

وأوضح الظنحاني أن توجيهات الجهاز الفني والكلمات الإيجابية كان لها انعكاس واضح على أداء اللاعبين داخل الملعب، مشيراً إلى أن التركيز تحول مباشرة بعد المباراة إلى مواجهة البحرين، التي وصفها بالقوية، مؤكداً العمل على دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس والاستعداد للمواجهة بالشكل المناسب.

من جانبه، وصف سلطان عادل النقاط الثلاث التي حصدها المنتخب في مستهل مشواره بالبطولة بالمهمة، مؤكداً أن الفريق يتعامل مع المنافسة خطوة بخطوة، وصولاً إلى أبعد نقطة ممكنة.

وأكد لوكاس بيمنتا أن المنتخب سعى إلى استغلال أسلوب الهجمات المرتدة بالشكل المناسب وإنهاء الفرص، لافتا إلى رغبة اللاعبين في بذل أقصى جهد من أجل حصد النقاط وتقديم أفضل ما لديهم.

وأعرب بيمنتا عن سعادته بالحضور الجماهيري الإماراتي ومساندة المشجعين للمنتخب، مؤكداً أن الفريق يسعى إلى التطور من مباراة إلى أخرى، وأن التركيز ينصب حالياً على مواجهة البحرين، قبل التفكير في لقاء قطر.

من جانبه أوضح علاء الدين زهير أن الدقائق الأولى من المباراة شهدت بعض الضغط، لافتاً إلى أن المنتخب احتاج في البداية إلى التعرف على أسلوب لعب المنافس، قبل أن يسهم الهدف الأول في تعزيز الثقة لدى اللاعبين ويدفعهم إلى التقدم والوصول بصورة أكبر إلى مرمى المنتخب اليمني.

وأكد أن الفوز في المباراة الافتتاحية يمثل دافعاً مهماً للمباريات المقبلة، مشدداً على أن قوة المنتخب تعتمد على العمل الجماعي وروح المجموعة والأجواء الإيجابية بين اللاعبين.

وقال: "الجميع يعمل كفريق واحد من أجل مواصلة المشوار والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة"

من جهته، أكد فابيو ليما أن حصد النقاط الثلاث في المباراة الأولى يمثل بداية جيدة في بطولة قصيرة تتطلب جاهزية جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن المنتخب عمل بجد خلال الأسبوع الذي سبق المباراة، وأن الفوز في المواجهة الافتتاحية، رغم الضغوط المصاحبة لها، يمنح الفريق ثقة إضافية قبل مباراتي البحرين وقطر.

وأضاف: "الهدف الأول للمنتخب يتمثل في التأهل إلى الدور التالي، واللاعبون سيبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق ذلك، لافتاً إلى أن هذه المشاركة هي الثالثة له في كأس الخليج، بعد مشاركتيه السابقتين في العراق وقطر".

وأشار ليما إلى أن المنتخب يدخل النسخة الحالية بثقة أكبر، في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الجودة.