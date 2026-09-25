وفد حكومي صربي يطّلع على التجربة الإماراتية في تطوير الخدمات والعمل الحكومي

دبي في 25 سبتمبر/ وام/ أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نهجاً واضحاً في علاقاتها مع دول العالم، يقوم على تعزيز المعرفة الحكومية عبر شراكات دولية فاعلة، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وترسيخ الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والمعارف يعزز قدرة الحكومات على استشراف المتغيرات والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.

جاء ذلك بمناسبة زيارة رسمية لوفد من جمهورية صربيا إلى دولة الإمارات، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي، للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل والخدمات الحكومية.

وقال معاليه إن التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات تشكل نموذجاً متقدماً في بناء حكومات أكثر جاهزية واستباقية ومرونة، وتقوم على الاستثمار في الإنسان وتطوير قدرات الكوادر الحكومية وتأهيلها لقيادة الجيل الجديد من الحكومات.

وأضاف أن الشراكة مع حكومة جمهورية صربيا تجسد الرؤية المشتركة للبلدين الصديقين بشأن أهمية تبادل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتطوير الخدمات، وينعكس إيجاباً على المجتمع.

وضم وفد جمهورية صربيا 25 مسؤولاً من وزارة الإدارة العامة وإدارة البلديات المحلية و9 بلديات رئيسية.

وتضمنت الزيارة خمس جلسات تدريبية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، موزعة على ثلاث مراحل، إلى جانب جولات ميدانية إلى مراكز خدمية في إمارة عجمان، اطلع خلالها الوفد على نماذج تقديم الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، وآليات تنظيمها وتيسير رحلة المتعامل.