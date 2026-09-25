تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17% خلال النصف الأول

بروكسل في 25 سبتمبر / وام / تراجعت طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به بنسبة 17% خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى نحو 332 ألف طلب، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2021، وفقا لتقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وأرجعت الوكالة هذا الانخفاض إلى تقلص طلبات مواطني فنزويلا، وسوريا، وكولومبيا، وأوكرانيا، وتركيا، في حين تصدر الأفغان والفنزويليون والبنغلاديشيون قائمة المتقدمين، واستحوذت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا على نحو ثلاثة أرباع إجمالي الطلبات، بينما سجلت اليونان وقبرص أعلى المعدلات مقارنة بعدد السكان.

واستقرت معدلات منح الحماية في قرارات الدرجة الأولى عند 31%، فيما شهد معدل قبول طلبات السوريين انخفاضاً ملحوظاً إلى 19% مقارنة بـ28% في 2025 و90% في 2024، إلى جانب نسب قبول متدنية لجنسيات أخرى كالبنغلاديشية والمصرية.

ورغم انخفاض عدد الملفات المتراكمة لقرارات الدرجة الأولى بنسبة 8% لتصل إلى 770 ألف قضية بنهاية يونيو، أكدت الوكالة أن العبء لا يزال كبيراً، لا سيما في مراحل الاستئناف.

وأشارت الوكالة إلى استمرار التنسيق مع الدول الشريكة في إدارة الحدود ومكافحة التهريب، وذلك تماشياً مع إستراتيجية إدارة اللجوء والهجرة الأوروبية المعتمدة في يناير 2026، والتي تركز على "الدبلوماسية في مجال الهجرة" و"نهج المسار بأكمله".

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