انطلاق معرض "الأصايل 2026" في إكسبو الذيد بمشاركة 80 علامة تجارية

الشارقة في 25 سبتمبر / وام / انطلقت في مركز إكسبو الذيد، مساء أمس، فعاليات النسخة الخامسة من معرض "الأصايل 2026"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة أكثر من 80 شركة وعلامة تجارية متخصصة في مستلزمات الخيل والإبل والصقور، إلى جانب عدد من الأندية والجمعيات والجهات المعنية بالفروسية والصقارة وسباقات الهجن والرياضات التراثية، حيث تستمر الفعاليات حتى 27 سبتمبر الجاري.

حضر حفل الافتتاح سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، ومحمد مصبح الطنيجي، مدير فرع الغرفة بمدينة الذيد ومدير مركز إكسبو الذيد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين في الجهات الحكومية بالمدينة.

واطلع الحضور خلال جولتهم في أجنحة المعرض ومنصاته على مجموعة من المنتجات والتجهيزات والحلول المتخصصة في مجالات العناية بالحيوانات، وتجهيزات الإسطبلات، وحلول النقل، فضلا عن استكشاف المشاركات وما تقدمه الشركات المتخصصة في هذا القطاع.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن معرض "الأصايل" يمثل مساحة متخصصة لدعم الأنشطة التجارية المرتبطة بالخيل والإبل والصقور، مشيرا إلى أن الحدث يوفر قناة مباشرة تجمع الشركات وأصحاب المشاريع والموردين بملاك هذه الحيوانات والمهتمين بالرياضات المرتبطة بها.

وأوضح أن تنظيم المعرض في مدينة الذيد يعزز موقع المنطقة الوسطى كوجهة تستقطب المهتمين بالفروسية والصقارة وسباقات الهجن، ويفتح المجال أمام الشركات الوطنية المتخصصة للتعريف بمنتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها، بما يدعم الحركة التجارية ويواكب الاهتمام المتزايد بالمجالات المرتبطة بالموروث الإماراتي.

وأشار محمد مصبح الطنيجي، إلى أن استمرارية المعرض وصولا إلى نسخته الخامسة تعكس أهمية الفعاليات المتخصصة التي تستجيب للاحتياجات الفعلية لملاك الخيل والإبل والصقور، لافتا إلى أن استقطاب أكثر من 80 عارضا يوفر تنوعا كبيرا في المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح أن الحدث يتيح للعارضين تقديم حلولهم بصورة مباشرة والتعرف على متطلبات وتحديات أصحاب الحيوانات والهواة والممارسين، في حين يستفيد الزوار من تجمع الشركات المتخصصة في مكان واحد لاستكشاف الخيارات المتاحة في الرعاية والتربية والتجهيز، إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة.

ويقدم المعرض لزواره طيفا واسعا من المنتجات والمستلزمات، شملت أدوات العناية والرعاية، وتجهيزات الإسطبلات، وحلول نقل الحيوانات، ومستلزمات التربية، بالإضافة إلى معدات الصقارة والمنتجات المرتبطة بالممارسات المتوارثة.

وتتيح الأجنحة المشاركة للزوار استكشاف حلول ومنتجات متخصصة تلبي احتياجات الملاك، وسط تنظيم برنامج متكامل يتضمن أنشطة تعليمية وتفاعلية تسهم في تعزيز تفاعل الجمهور، وإتاحة تجربة متنوعة تجمع بين استكشاف المنتجات والتعرف عن قرب على قطاعات الخيل والإبل والصقور والمشاركة في الأنشطة الموجهة لهم.