بدء العد التنازلي لانطلاق ماراثون سور الصين العظيم وسباق زايد الخيري في بكين

بكين في 25 سبتمبر / وام / بدأ العد التنازلي في منطقة هوايرو بالعاصمة الصينية "بكين" لانطلاق ماراثون سور الصين العظيم وسباق زايد الخيري يوم 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 15 ألف متسابق من الصين ومختلف دول العالم، بينهم 100 عداء وعداءة من دولة الإمارات.

وتقام الفعالية في منطقة هوايرو للعام الثاني على التوالي، في إطار يجمع بين الرياضة والعمل الإنساني والتبادل الثقافي، بما يسهم في تعزيز العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

ويشهد الحدث مشاركة وفد إماراتي متكامل يضم عددا من العدائين، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، إلى جانب مسؤولين وممثلي وسائل الإعلام، بما يعكس حرص دولة الإمارات على دعم المبادرات الرياضية والإنسانية وتعزيز حضورها في هذه الفعالية.

ويتضمن البرنامج سباق الماراثون لمسافة 42 كيلومتراً، ونصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً، بمشاركة متسابقين من مختلف الجنسيات، في فعالية تجمع بين التنافس الرياضي والتفاعل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء.

ويبرز البعد الإنساني للفعالية من خلال الزيارة المقررة غدا لممثلي سباق زايد الخيري إلى مستشفى هوايرو للقاء إدارته، حيث تم تخصيص 50% من عائدات السباق لدعم المستشفى والمساهمة في تقديم خدمات نوعية للمجتمع المحلي.

ويبدأ برنامج يوم 27 سبتمبر بحفل افتتاح يتضمن عرضا لفرقة "العيالة"، يعقبه عزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ثم الانطلاق الرسمي للسباقات.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، إن كل نسخة دولية من السباق تمثل رحلة تحمل رسالة إنسانية تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، مشيرا إلى أن السباق يواصل، أينما أقيم، تجسيد قيم العطاء ودعم المجتمعات، وأن العودة إلى هوايرو تعكس استمرار هذه الرسالة وترسيخ أثرها الإنساني.

وأكد سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاركة الهيئة في سباق زايد الخيري تأتي امتداداً لرسالتها في دعم المبادرات التي تجمع بين العمل الإنساني والمشاركة المجتمعية، وتسهم في توسيع أثر العطاء الإماراتي خارج الدولة.

وقال إن سباق زايد الخيري يحمل اسما يجسد القيم الإنسانية الراسخة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون للإنسان أينما كان، مؤكداً أن المشاركة في ماراثون سور الصين العظيم وسباق زايد الخيري تعكس الإيمان بأن العمل الإنساني لا تحده الجغرافيا، وأن الرياضة تمثل منصة فاعلة لنشر قيم التضامن والتكافل والتقارب بين المجتمعات.

وأضاف أن تخصيص جزء من عائدات السباق لدعم مستشفى هوايرو يجسد الأثر العملي لهذه المبادرة، ويحول المشاركة الرياضية إلى مساهمة إنسانية يستفيد منها المجتمع المحلي، فضلاً عن تعزيز جسور الصداقة والتواصل بين الشعبين الإماراتي والصيني وترسيخ قيم التعاون والعطاء المشتركة بين البلدين.

وتقام الفعالية بالتعاون بين حكومة منطقة هوايرو الشعبية في بلدية بكين، وجمعية ألعاب القوى في بكين، ومكتب الرياضة في المنطقة، بالشراكة مع سباق زايد الخيري، وبدعم من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بكين، إلى جانب دعم عدد من المؤسسات الإماراتية، من بينها إرث أبوظبي، ولِعماد، وإيدج، ومبادلة، وطيران الإمارات، وأدنوك، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ومنذ انطلاقه في أبوظبي عام 2001، واصل سباق زايد الخيري توسيع نطاق حضوره خارج دولة الإمارات، مستفيداً من الرياضة كمنصة لدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وتعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات.

وتجسد الفعالية، التي تقام على مقربة من سور الصين العظيم، أحد أبرز المعالم التاريخية في العالم، رسالة تؤكد قدرة الرياضة على التقريب بين الشعوب، ودور العمل الإنساني في دعم المجتمعات، بما يعزز القيم المشتركة ويُرسخ جسور الصداقة والتعاون بين الدول.