رصدت 2395 مخالفة.. بلدية دبي تعزز منظومتها التفتيشية للحفاظ على استقرار الأحياء السكنية

دبي في 25 سبتمبر / وام / نفذت بلدية دبي أكثر من 16 ألف زيارة تفتيشية في مختلف المناطق السكنية بالإمارة منذ مطلع عام 2026، من بينها 800 زيارة في منطقة الورقاء، وذلك للرصد المبكر لممارسات البناء المخالفة ومتابعة إجراءات تصويبها، حيث أسفرت الحملات عن رصد 2395 مخالفة، تم تصحيح أوضاع 451 حالة منها بالكامل، فيما تواصل 1478 حالة استكمال إجراءاتها التصحيحية، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق 466 حالة أخرى.

وأكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن الجهود الميدانية الرقابية متواصلة عبر منظومة تفتيشية متكاملة تهدف إلى الحد من الممارسات المخالفة، ورفع مستويات الامتثال والسلامة العامة، والحفاظ على الطابع العمراني للأحياء السكنية، بما يدعم رؤية دبي في توفير بيئة حضرية مستدامة تتمتع بأعلى مستويات جودة الحياة.

وشملت أبرز المخالفات المرصودة تسكين العزاب في غير المناطق المسموح بها، وإشغال الوحدة السكنية الواحدة من قِبل عدة عائلات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بناء أو تعديلات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مما يحتم على مُلّاك المباني الالتزام التام بالاستخدامات المعتمدة، وسط دعوات مستمرة من البلدية لأفراد المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية لدعم سرعة الاستجابة والجهود الرقابية.