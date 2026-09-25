جمعية الصحفيين ترسخ الوعي بالرفاه والتربية المالية لدى الأسر والأبناء

دبي في 25 سبتمبر/ وام / نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية في مقرها بدبي، ورشة عمل بعنوان "الرفاه المالي للأسرة.. أساس بناء الوعي والاستقلال المالي لدى الأبناء"، قدمتها الدكتورة مهيرة أحمد البدوي، مؤسسة منصة "رفاهي للتربية المالية".

حضر الورشة سعادة فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وذلك في إطار برامج الجمعية التدريبية الهادفة إلى تطوير المهارات وتعزيز الوعي في مختلف المجالات ذات الصلة بالأسرة والمجتمع والإعلام.

وتناولت الورشة العلاقة بين الرفاه المالي للوالدين والتربية المالية للأبناء، مع التركيز على أثر السلوكيات والقرارات المالية اليومية داخل الأسرة في تشكيل مفاهيم الأبناء تجاه المال والادخار والإنفاق والاستقلال المالي.

وشهدت الورشة تفاعلاً من المشاركين من خلال نشاط "قصص رفاهي"، إلى جانب تطبيق "مقياس الرفاه المالي للأسرة"، الذي أتاح للمشاركين التعرف إلى بعض الممارسات المالية داخل أسرهم، وتحديد الجوانب التي يمكن تطويرها.

واستعرضت الدكتورة مهيرة مراحل التربية المالية، بوصفها عملية تبدأ منذ الطفولة المبكرة وتتطور تدريجياً وصولاً إلى مرحلة الاستقلال المالي في سن الرشد، مؤكدة أهمية أن يكون الوالدان نموذجاً عملياً لأبنائهما في التعامل الواعي مع المال.

وقالت ريم البريكي، عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيسة لجنة التدريب والتطوير، إن التربية المالية للأبناء تبدأ من الأسرة، وتتكون بصورة أساسية من خلال الممارسات اليومية التي يلاحظها الطفل في بيئته المنزلية، مشيرة إلى أهمية بناء وعي مالي مبكر يساعد الأبناء على اكتساب مهارات إدارة المال واتخاذ القرارات المالية بصورة مسؤولة.

واختتمت الورشة بتطبيق عملي تمثل في إعداد كل مشارك "خطة التربية المالية لأسرته"، تضمنت مجموعة من الخطوات والممارسات التي يمكن تطبيقها داخل المنزل لتعزيز الوعي المالي لدى الأبناء.