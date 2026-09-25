"مبادلة للتميز" يواصل تمكين أكثر من 40 موهبة لتعزيز حضورهم عالميا

أبوظبي في 25 سبتمبر / وام / تواصل شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، ترسيخ نهجها في الاستثمار بالإنسان إلى جانب الاستثمار في رأس المال، عبر دعم المواهب والكفاءات وتمكينها من تطوير قدراتها وتحقيق طموحاتها، بما يعزز أثرها الإيجابي والمستدام في المجتمع، بالتوازي مع مساهمتها في دفع التنويع الاقتصادي وتحقيق عوائد مالية مجزية.

ويجسد "برنامج مبادلة للتميّز"، المبادرة المجتمعية التابعة للشركة، هذا التوجه؛ إذ دعم منذ إطلاقه عام 2021 أكثر من 40 موهبة من مختلف أنحاء دولة الإمارات، لمواصلة تطوير قدراتهم وتعزيز حضورهم وفق أعلى معايير التنافسية العالمية.

ويوفر البرنامج دعماً مالياً للمواهب والكفاءات المتميزة، بما يسهم في تطوير قدراتها، وتعزيز فرص مشاركتها، وتوسيع نطاق حضورها، والاستفادة من فرص الرعاية والتمويل، إلى جانب دعمها في بناء مسارات مهنية احترافية في مجالات الرياضة والفنون والثقافة والابتكار وغيرها.

ويضم البرنامج مواهب واعدة وأصحاب إنجازات في مراحل مختلفة من مسيرتهم، ممن بدأوا بإثبات حضورهم على الساحة الدولية، ويواصل دعمهم انطلاقاً من إيمانه بطموحهم وقدرتهم على تحقيق المزيد من النجاحات.

وتشمل قائمة المشاركين الحاليين، المتسابقة الإماراتية علياء فيروز في منافسات كأس العالم لزوارق "الفورمولا 4"، وروضة السركال وروضة العفيفي في الشطرنج، ومحمد المصعبي في ألعاب القوى، وكلارا ليمكول في التنس، ومحمد السركال في ترويض الخيول، وعلياء المهيري في قفز الحواجز، وخليفة الكعبي في المبارزة، ومروة الحمادي وضحى البشر في الإبحار الشراعي، وإيشا أوزا في الكريكيت، وألفيا جيمس في الريشة الطائرة البارالمبية، وأحمد الموسوي في الموسيقى، إلى جانب مشاركين سابقين من بينهم، سائقتا سباقات السيارات حمدة وآمنة القبيسي، بما يعكس أهمية الاستثمار المبكر في المواهب ودوره في تحويل الطموحات إلى إنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

وقال هادي سعيد العسكري، رئيس وحدة الشراكات والتواصل المجتمعي في "مبادلة": يجسد برنامج مبادلة للتميّز التزامنا بتوفير فرص نوعية للمواهب والكفاءات المتميزة، من خلال تزويدهم بالموارد والخبرات التي تساعدهم على تطوير قدراتهم والمضي قدماً في مسيرتهم، ومنذ إطلاق البرنامج دعمنا أكثر من 40 موهبة، ولمسنا الأثر الإيجابي للدعم المناسب في تمكين المواهب الصاعدة من تحقيق الإنجازات وإلهام الآخرين.

ويواصل البرنامج استقبال طلبات الالتحاق من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممن يمتلكون مواهب متميزة وسجلا من الإنجازات وإمكانات واضحة للتطور، إلى جانب الالتزام بتمثيل مجتمعاتهم ومجالاتهم وفق أعلى معايير النزاهة والاحترافية.