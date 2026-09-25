"اقتصادية عجمان" و"الاقتصاد والسياحة" تبحثان خطط رفع كفاءة الأسواق وتطوير بيئة الأعمال

عجمان في 25 سبتمبر / وام / ناقشت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ووزارة الاقتصاد والسياحة خطط العمل المشتركة لرفع كفاءة الأسواق وتطوير بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المنشآت، وذلك خلال استقبال الدائرة لوفد من إدارة المنافسة بالوزارة لبحث سبل تعزيز الامتثال للتشريعات الاقتصادية وتكامل الجهود الحكومية المحفزة للنمو والاستثمار.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، حزمة من المحاور ذات الاهتمام المشترك في مجال تنظيم المنافسة، إلى جانب سبل تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، ورفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال بأهمية الممارسات التنافسية السليمة ودورها المحوري في حماية بيئة الأعمال.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات المنظمة للمنافسة، وتطوير قنوات التعاون المعرفي بما يواكب أحدث تطورات الأسواق والمتغيرات الاقتصادية.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن تعزيز ممارسات المنافسة يعد أحد الممكنات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، نظرا لدوره في تحفيز المنشآت التجارية على التطوير والابتكار، ورفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة، فضلا عن تعزيز جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين، مما ينعكس إيجابا على التنافسية الشاملة للإمارة ونموها الاقتصادي.

وتعكس هذه المباحثات حرص الدائرة على توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الاتحادية، وتحقيق التكامل في المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وممارسة الأعمال، للوصول إلى منظومة اقتصادية مرنة وتنافسية تواكب التوجهات المستقبلية للدولة.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك، والعمل الدؤوب على تطوير مسارات التعاون بما يدعم كفاءة الأسواق ويرفع معدلات الوعي والامتثال بالتشريعات ذات الصلة.