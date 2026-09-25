المركز الوطني للتأهيل: الصيادلة شركاء أساسيون في رحلة العلاج والتعافي

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام / ثمن يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة الدور المحوري الذي يؤدونه باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، وشريكاً فاعلاً في الفريق العلاجي متعدد التخصصات، لضمان سلامة وفعالية العلاج وتحسين النتائج الصحية للمرضى.

وأكد الكتبي أن الممارسات الصيدلانية المتقدمة جزء أساسي من رحلة المريض نحو التعافي، حيث يعمل المركز باستمرار على تطوير خدماته وفق أعلى المعايير المهنية والعلمية.

وأعرب عن فخرهم بما حققته خدمات الصيدلة في المركز من تطور نوعي في مجال الممارسة الصيدلانية وإدارة الدواء، من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية مؤكدا نجاح المركز في تطبيق منظومة متكاملة للأتمتة الدوائية تشمل التخزين والصرف الآلي للأدوية، وإدارة المخزون، وتعزيز الرقابة على الأدوية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز سلامة المرضى والحد من مخاطر الأخطاء الدوائية.

وأكد مواصلتهم في المركز تطوير دور الصيدلاني ليكون شريكاً علاجياً فاعلاً، من خلال تعزيز خدمات الصيدلة السريرية والعلاج الدوائي، ودعم الاستخدام الرشيد والآمن للأدوية، وتطبيق الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، لافتًا إلى أن هذه الجهود تعكس إلتزام المركز الوطني للتأهيل بالابتكار والتميز، وتسخير التكنولوجيا والخبرات الصيدلانية لتقديم رعاية تأهيلية وعلاجية آمنة وفعالة تتمحور حول المريض.