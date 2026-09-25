غرفة أبوظبي تعرض برامج تمكين مجتمع أعمال العين في "منتدى المستقبل"

العين في 25 سبتمبر/ وام / استعرضت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال مشاركتها في منتدى العين لأعمال المستقبل 2026، الذي اختتم أمس جهودها ومبادراتها ومنظومة الخدمات التي توفرها لدعم مجتمع الأعمال في منطقة العين والإمارة عموماً، بما يشمل برامج دعم الشركات، والمجالس المتخصصة، والفرص التجارية والاستثمارية، وتنمية المهارات، إلى جانب المبادرات التي تساعد الشركات على تعزيز قدراتها والوصول إلى أسواق جديدة.

وتناولت مشاركة الغرفة دور القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية والنمو المستدام في منطقة العين، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مساهمة مجتمع الأعمال في المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية للمنطقة.

وشارك سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، في جلسة حوارية بعنوان "تمكين القطاع الخاص لتشكيل مستقبل العين"، ناقشت دور القطاع الخاص في دعم المسيرة التنموية للمنطقة، واستعرض خلالها جهود الغرفة في العمل مع الشركات في العين والإمارة، وتمكينها من النمو وتطوير قدراتها والاستفادة من الفرص المتاحة.

وقال سعادته: تدخل منطقة العين مرحلة جديدة في مسيرتها الاقتصادية، مع بروز فرص واعدة في قطاعات تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز التنافسية على المدى الطويل وسيؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في تشكيل هذه المرحلة، وذلك من خلال تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير الدعم والروابط والفرص التي تمكن الشركات من النمو والمساهمة في مستقبل المنطقة.

وأضاف: من خلال مبادراتنا للتواصل مع مجتمع الأعمال، ومجالسنا المتخصصة، وشراكاتنا الدولية، وبرامج دعم الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، تواصل غرفة أبوظبي العمل بشكل وثيق مع الشركات في منطقة العين لمساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز تنافسيتها، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشهد المنتدى مشاركة عدد من الجهات التابعة للغرفة، التي قدمت رؤى وخبرات متخصصة حول مجموعة من الموضوعات المرتبطة بنمو واستدامة الأعمال في منطقة العين.

وشارك مجلس أبوظبي للشركات العائلية بقيادة سعادة مسعود رحمه المسعود أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي ونائب رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية في مناقشات تناولت دور الشركات العائلية في اقتصاد المنطقة، إلى جانب موضوعات حوكمة الشركات، والتخطيط للتعاقب، والاستدامة، بما يدعم استمرارية الشركات العائلية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

كما شاركت رابطة الإمارات للفرانشايز في جلسة بعنوان "مسار الامتياز التجاري: كيف تتوسع العلامات التجارية خارج أسواقها المحلية؟"، والتي تناولت دور نموذج الامتياز التجاري في تمكين العلامات المحلية من التوسع إلى أسواق جديدة، ودعم ريادة الأعمال والمساهمة في تنويع النشاط الاقتصادي.

وشاركت جائزة الشيخ خليفة للامتياز في جلسة بعنوان "معايير التميز: ما الذي يميز الفائزين بالجائزة؟، حيث سلطت الضوء على أهمية المعايير المؤسسية والحوكمة والابتكار وإدارة الجودة في دعم مرونة الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو.

وأكدت شما الدرمكي، مدير فرع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في منطقة العين والظفرة، أهمية منتدى العين لأعمال المستقبل 2026 في تعزيز الحوار حول فرص النمو الاقتصادي ومستقبل الأعمال في منطقة العين، ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين.

وقالت، إن العين تمتلك قطاعات اقتصادية راسخة وفرصاً جديدة تتشكل مع مسيرة التحول الاقتصادي في أبوظبي، بدعم من رؤية القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وثمّنت الدرمكي جهود دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجميع الشركاء في تنظيم المنتدى، وما أتاحه من مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العين الاقتصادي.