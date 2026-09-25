شرطة دبي تحصد الجائزة الذهبية في إدارة المشاريع ضمن "مينا مايك 2026"

دبي في 25 سبتمبر/ وام / حصدت القيادة العامة لشرطة دبي الجائزة الذهبية ضمن جوائز المؤسسات المعرفية الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا مايك 2026"، عن فئة "مكتب إدارة المشاريع وتحقيق القيمة المدعومة بالمعرفة"، تقديراً لمنظومتها المتكاملة في إدارة المشاريع ومواءمتها مع التوجهات الإستراتيجية، وتحويل الخطط والأهداف إلى نتائج مؤسسية ملموسة وقابلة للقياس.

وجاء فوز شرطة دبي بعد استيفائها مجموعة من المعايير، شملت المواءمة الإستراتيجية وتحقيق القيمة، وتفعيل المعرفة على امتداد دورة حياة المشروع، والحوكمة ودعم اتخاذ القرار والرقابة، والتمكين الرقمي وتوظيف البيانات، وتنمية القدرات وترسيخ ثقافة مشاركة المعرفة، إلى جانب دعم الابتكار من خلال المشاريع.

وأكد سعادة اللواء الشيخ محمد عبدالله راشد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن الفوز يعكس النهج المستدام للقيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ التميز والريادة والابتكار في منظومة العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع في شرطة دبي تطورت لتصبح منظومة إستراتيجية متكاملة تسهم في توجيه الموارد والقدرات نحو الأولويات، وتعزيز سرعة وكفاءة اتخاذ القرار، وتحقيق قيمة مستدامة تنعكس على الأداء الشرطي وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وقال العقيد أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع في شرطة دبي، إن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة تطوير منظومة إدارة المشاريع، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحليلات الذكية في متابعة الأداء واستشراف فرص التحسين، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين فرق العمل، بما يدعم تنافسية شرطة دبي وريادتها بين المؤسسات الشرطية والأمنية إقليمياً ودولياً.

وتُعد "مينا مايك" جائزة إقليمية تُكرّم المؤسسات التي توظف المعرفة والبيانات والابتكار في تحقيق قيمة ونتائج مؤسسية قابلة للقياس، كما توفر إطاراً للتقييم والمقارنة المعيارية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.