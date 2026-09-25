فريق جلف جاينتس للتطوير يتوج بطلاً للدوري الدولي للكريكيت T20 بدبي

دبي في 25 سبتمبر/ وام / توج فريق جلف جاينتس للتطوير بلقب النسخة الرابعة من بطولة الدوري الدولي للكريكيت T20 للتطوير برعاية "دي بي ورلد"، بعد فوزه على فريق ديزرت فايبرز للتطوير بفارق 4 ويكيت في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت في دبي.

ونال ساغار كاليان جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما تصدر قائمة أفضل المسجلين بإحرازه 280 نقطة في سبع مباريات، فيما تصدر والي محمد أفريدي، لاعب ديزرت فايبرز للتطوير، قائمة أفضل الرماة بحصده 15 ويكيت خلال البطولة.

وقال أديب عثماني، قائد "جلف جاينتس للتطوير"، إن التتويج يعد إنجازاً مهماً للفريق، مشيراً إلى أن المستوى الفني للمنافسات المحلية في الدوري الدولي للكريكيت T20 ارتفع بصورة ملحوظة هذا الموسم، وأن أداء اللاعبين، سواء في الضرب أو الرمي، كان عاملاً رئيسياً في حصد اللقب.

وأضاف أن الجهازين الفني والإداري نجحا في تهيئة الفريق للتعامل مع المباراة النهائية دون ضغوط، وهو ما أتاح للاعبين تقديم أفضل مستوياتهم.

وقال فريتيا أرافيند، قائد "ديزرت فايبرز للتطوير"، إن فريقه كان بحاجة إلى نحو 20 نقطة إضافية لتعزيز فرصه في الفوز، مشيداً بأداء الرماة الذين حافظوا على حظوظ الفريق حتى المراحل الأخيرة من المباراة.

وأكد أن بطولة الدوري الدولي للكريكيت T20 للتطوير تشكل منصة مهمة للاعبي الكريكيت المحليين لإبراز قدراتهم، مشيراً إلى أن عدداً من اللاعبين قدموا مستويات مميزة تعزز من فرصهم في الالتحاق بفرق البطولة.

ويأتي تنظيم بطولة التطوير ضمن جهود الدوري الدولي للكريكيت T20 برعاية “دي بي ورلد” لتوسيع قاعدة المواهب المحلية وإعداد اللاعبين للمنافسة في البطولة الرئيسية، التي تواصل تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.