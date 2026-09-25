الظفرة تستضيف غدا منافسات دوري أبوظبي للسباحة

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام / تستضيف منطقة الظفرة غدا وللمرة الأولى منافسات الجولة الثانية من دوري أبوظبي للسباحة، وذلك في المركز الرياضي المجتمعي بمنطقة غياثي، بمشاركة أكثر من 100 سباح من مختلف الأندية والمراكز.

وتقام منافسات الدوري بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات المائية ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وكانت الجولة الأولى قد انطلقت الاسبوع الماضي في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد، بمشاركة قياسية تجاوزت أكثر من 400 سباح وسباحة من مختلف الفئات والأعمار.

وقال خويطر الظاهري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، إن التوسع في النطاق الجغرافي لأنشطة النادي يأتي على قمة الأولويات، خلال الموسم الجديد، مؤكداً أن الهدف هو الوصول برياضة السباحة إلى مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من السباحين للمشاركة في البطولات والفعاليات الرياضية، وأوضح أن التواجد في منطقة الظفرة سيكون البداية لهذا التوسع.